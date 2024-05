NEORIS presenta CODAI: la nueva frontera en el Desarrollo de Software asistido por IA Generativa

NEORIS, acelerador digital global con más de 20 años de experiencia en la transformación digital de grandes empresas, anuncia el lanzamiento de CODAI, su innovador sistema de desarrollo de software potenciado por Inteligencia Artificial Generativa. Un lanzamiento que marca el siguiente paso en la evolución de la aclamada campaña AI x Human Power, fusionando la experiencia humana con tecnología puntera para redefinir la transformación digital.​

CODAI se posiciona como la plataforma líder de desarrollo de software asistida por IA, diseñada para optimizar la eficiencia, acelerar la innovación y mejorar la colaboración en proyectos tecnológicos. Al integrar de manera nativa capacidades humanas, tecnología de Inteligencia Artificial Generativa y herramientas de colaboración y gestión de código, como GitHub Enterprise y otras plataformas, CODAI promete transformar el ecosistema del desarrollo de software.​

Entre los beneficios clave que ofrece se incluyen:​

Automatización avanzada para generar hasta un 40% de código de alta calidad.​

Reducción de los tiempos de desarrollo en hasta un 70%.​

Aumento de la productividad de los equipos en hasta un 50% y aceleración del Go-to-market.​

Facilitación de la colaboración e integración con distintos entornos.​

Optimización y fortalecimiento de la seguridad.​

Soluciones personalizadas adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente.​

​»CODAI no solo es nuestro último avance tecnológico, es el futuro del desarrollo de software, donde cada línea de código nos acerca a soluciones más inteligentes, eficientes y humanas. Nuestro objetivo es ofrecer a los equipos de desarrollo una plataforma que no solo agilice sus procesos, sino que también potencie su creatividad y les permita centrarse en resolver desafíos complejos», afirma Rubén Pérez, Sr VP Head of Digital Centers and Digital Innovation Labs de NEORIS.

​​»CODAI es un salto cuántico hacia la eficiencia, ya que automatiza de manera inteligente las tareas repetitivas, permitiendo que nuestros profesionales se enfoquen en la innovación para asegurar soluciones de software de alta calidad y máxima seguridad», añade Pérez.

Una línea de negocio potenciada por su equipo​

Detrás de CODAI se encuentra el «NEO Digital Team» de NEORIS, un colectivo interdisciplinario de expertos en IA, ingenieros de software, desarrolladores de UX/UI y otros profesionales. Este equipo de vanguardia personifica, no solo, la excelencia técnica, sino también la adaptabilidad para alinearse a las necesidades únicas de cada proyecto y cliente.​

En este sentido, el directivo destaca, «en NEORIS creemos que el futuro del desarrollo de software reside en la simbiosis entre la IA y el talento humano y CODAI encarna esta visión al ofrecer una plataforma que combina la agilidad de la IA generativa con la robustez de GitHub Enterprise, permitiendo una automatización inteligente del código y una colaboración sin fisuras, en un entorno seguro y de alta calidad».

«CODAI es la prueba clara de que la transformación digital ya no es una opción y es una necesidad imperiosa para las empresas que buscan mantener su ventaja competitiva», añade.

CODAI ya está disponible para empresas de todos los sectores que buscan transformar sus procesos de desarrollo de software, impulsar la innovación y mantenerse a la vanguardia en la era digital. Para más información, visitar www.neoris.com/codai

Fuente Comunicae