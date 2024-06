The Battery Show Europe and Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo desvela sus principales ponentes

The Battery Show Europe y Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe, el evento europeo más esperado para todo lo relacionado con las baterías y la tecnología eléctrica, ha anunciado los ponentes principales que subirán al escenario en Messe Stuttgart, Alemania, del 18 al 20 de junio. Cada sesión, dedicada a los últimos avances en los sectores de las baterías avanzadas y la automoción, está comisariada intencionadamente con los líderes mundiales en baterías que allanan el camino a las nuevas tecnologías para anticipar las trayectorias futuras del sector.

La ponencia inaugural, Race for The Most Advanced Gigafactory, presentada por Robert Heiler, Senior Manager de Porsche Consulting, y el Dr. Xiaohan Wu, Lead Expert de Porsche Consulting, hablará de la gigafábrica europea y de cómo desafiar a la competencia mediante el control de costes. Posteriormente, Christoffer Blomqvist, jefe de Compras de Volvo Battery Mariestad en el Grupo Volvo, explorará las células sostenibles y el enfoque sin fósiles de Mariestad para un futuro sostenible. Con el sector europeo de los vehículos eléctricos en la vía rápida hacia un futuro de emisiones cero, la sesión ayudará a los asistentes a comprender el proyecto de la primera planta europea de producción de baterías a gran escala y sin combustibles fósiles dedicada a los camiones eléctricos.

Lutz Stiegler, director de Tecnología de Polestar, y Amir Tirosh, director de Operaciones de StoreDot, hablarán de los obstáculos a la propiedad de vehículos eléctricos y de cómo Polestar y StoreDot están integrando capacidades de carga extremadamente rápida mediante una tecnología innovadora en los paquetes de baterías de vehículos eléctricos. Por la tarde, Simon Engelke, fundador y presidente de Battery Associates, y Bianca Goebel, embajadora de Battery Associates, presentarán una sesión sobre la potenciación de la mano de obra europea especializada en baterías para vehículos eléctricos. Dado que la industria manufacturera sigue enfrentándose a la escasez de mano de obra cualificada, la educación para atraer y retener a los actuales talentos técnicos de las baterías es un punto crítico para la industria.

Para clausurar la conferencia el tercer día, Yann Vincent, director general de Automotive Cells Company (ACC), expondrá la historia de la rápida aparición de ACC, su visión para dar forma al futuro de las baterías de los vehículos eléctricos y el enfoque de la empresa para desarrollar baterías de iones de litio de nueva generación.

«Es extremadamente importante llamar la atención sobre las nuevas tecnologías y los disruptores de la industria, como el desarrollo de la mano de obra y la sostenibilidad», afirma Rob Shelton, director de Eventos de Informa Markets. «Proporcionar a nuestra audiencia las herramientas y la educación para maximizar el desarrollo de la industria es clave para apoyar la innovación avanzada en baterías y vehículos eléctricos. Battery Show Europe es el punto de encuentro global para que la industria se reúna y aprenda de los profesionales líderes mundiales en baterías y VE».

Mientras Stuttgart prepara su lanzamiento, la industria de las baterías se prepara para su evento europeo más importante. Asistirán más de 1.100 empresas expositoras, entre ellas Bosch Rexroth AG, Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Dow, Festo SE & Co. KG, H.B Fuller, Keysight Technologies, Parker Hannifin GmbH, Siemans AG y Thermo Fisher Scientific, entre otras.

Por primera vez, The Battery Show Europe introducirá un cuarto tema de conferencia, dedicado a Explorar la tecnología BESS. El programa del nuevo tema incluirá ahora los sistemas estacionarios de almacenamiento de energía (ESS), ya que se trata de un importante sector en crecimiento para el público y los asistentes de la industria de las baterías.

El tema profundizará en la sección transversal de los mercados de baterías para VE y ESS, explorando sinergias e innovaciones clave a través de una mezcla de estudios de casos, charlas relámpago y sesiones técnicas. Comenzará con una mesa redonda titulada El futuro es flexible: Designing Batteries for Both Mobility and Grid Applications (El futuro es flexible: diseño de baterías para aplicaciones tanto de movilidad como de red), que sentará las bases para sesiones de gran calado y abarcará temas vitales como el diseño de baterías para aplicaciones de red y movilidad, la seguridad de las baterías en aplicaciones estacionarias y la sostenibilidad.

Si se desea más información o inscribirse para asistir a The Battery Show Europe y Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe, visitar www.thebatteryshow.eu o www.evtechexpo.eu.

