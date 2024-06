OK Yachts inaugura su sede en Puerto Portals

OK Yachts, empresa dedicada al sector de yachting y que forma parte del holding empresarial OK Group, anuncia la apertura de su sede en Puerto Portals, uno de los puertos más exclusivos de Mallorca. Desde su fundación en 2022, y tras dos años de inmersión y descubrimiento del sector, la compañía da un paso más en su profesionalización y abre una oficina exclusiva para OK Yachts.

La nueva sede, ubicada en el prestigioso complejo náutico y de ocio del Mediterráneo, supone un paso significativo en el compromiso de la compañía de ofrecer un servicio de alta calidad y satisfacer la creciente demanda de sus clientes. Además, OK Yachts amplía su oferta, no solo incrementando sus servicios de chárter, sino que incorpora la venta de embarcaciones a sus servicios.

Iván Meléndez, CEO Business de OK Group, asegura que «la apertura de esta nueva sede refleja nuestro compromiso con la excelencia y seguir ofreciendo el mejor servicio. Nuestros clientes son apasionados del mar que buscan vivir experiencias únicas a bordo de exclusivas embarcaciones. Desde entusiastas navegantes que valoran la calidad en cada detalle; familias y grupos de amigos que desean disfrutar de unas vacaciones inolvidables en el Mediterráneo; empresarios que utilizan nuestras embarcaciones para eventos corporativos y entretenimiento; hasta inversores que reconocen el valor de poseer yates exclusivos. En OK Yachts, nos enorgullece ofrecer un servicio personalizado que satisface las necesidades y expectativas de una clientela exigente y diversa«. «Esta expansión de las operaciones» continúa Meléndez, «nos va a permitir, además, reforzar nuestra capacidad de distribución de las marcas que representamos como el prestigioso astillero holandés Bekkers Yachts, del que somos distribuidores exclusivos para España, Grecia y Croacia; y seguir incorporando también nuevas embarcaciones a nuestro portfolio de chárter y venta».

Actualmente OK Yachts dispone de las últimas y más exclusivas embarcaciones de marcas como Fjord, Bekkers y BlueGame, que cumplen con los más altos estándares de calidad y diseño en el mundo del yachting. Unos yates modernos que responden a las últimas tendencias del mercado y que están disponibles para su alquiler, poniendo de manifiesto el compromiso de OK Yachts de proporcionar a sus clientes experiencias excepcionales en el mar y mantenerse a la vanguardia en el sector del yachting. Con presencia en puertos tan destacados de Mallorca como Club de Mar (Palma) y Puerto de Andratx, al que ahora se suma el de Puerto Portals, la empresa prevé seguir incorporando nuevos modelos a su flota en las próximas semanas.

Toda la flota de OK Yachts, tanto para reservas de alquiler como para venta, está disponible ya a través de la web okyachts.com. Un gran equipo de expertos profesionales está a disposición de los clientes para asesorar y guiarles en la elección del yate perfecto, que mejor se adapte a sus necesidades y preferencias de navegación, garantizando una experiencia personalizada y satisfactoria.

Con esta nueva sede, OK Yachts sigue dando pasos firmes para consolidar su trayectoria de crecimiento y éxito, fortaleciendo su reputación y ofreciendo a sus clientes un servicio inigualable.

