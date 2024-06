Disney Cruise Line presenta su nuevo puerto privado en las Bahamas: Disney Lookout Cay en Lighthouse Point

Ubicado en la pintoresca isla de Eleuthera, Disney Lookout Cay combina la magia de Disney con la rica cultura bahameña, ofreciendo a los visitantes una experiencia única llena de entretenimiento exclusivo para los pasajeros de Disney Cruise Line, aventuras y relajantes playas diseñadas tanto para familias como para adultos.

Sharon Siskie, vicepresidenta senior y gerente general de Disney Cruise Line, expresó su entusiasmo: «Qué momento tan increíble para Disney Cruise Line mientras celebramos el debut de nuestro segundo destino insular, Disney Lookout Cay en Lighthouse Point, en Eleuthera, una isla rica en historia y cultura de las Bahamas. Durante más de 25 años, nos hemos asociado con la comunidad de las Bahamas para presentarles a innumerables familias esta hermosa nación insular».

El diseño de Disney Lookout Cay refleja la autenticidad y el espíritu de Las Bahamas, con arquitectura inspirada y colaboraciones artísticas locales que capturan la esencia de la isla. Desde sus estructuras vibrantes que imitan conchas marinas hasta sus pabellones de colores brillantes, como el Centro Cultural Goombay, Disney Lookout Cay invita a los huéspedes a sumergirse en la historia y las tradiciones bahameñas. La colaboración con artistas locales ha dado lugar a instalaciones de arte impresionantes que adornan todo el destino, desde esculturas monumentales hasta murales originales y esculturas de bronce que representan la vida silvestre local.

El entretenimiento en Disney Lookout Cay combina el encanto de Disney con la vibrante cultura bahameña. Los desfiles Junkanoo y las interpretaciones musicales a lo largo del día, junto con el Disney Fun in the Sun Beach Bash, ofrecen a las familias y adultos, actividades emocionantes. Además, los pasajeros pueden disfrutar de áreas de relajación como Serenity Bay y Rush Out, Gush Out Water Play, que ofrece diversión acuática para todas las edades.

Para los amantes de la cocina, los pabellones para comer o cenar como True-True BBQ y Serenity Bay BBQ ofrecen sabores auténticos de las Bahamas, mientras que los bares como Bow & Ribbon Bar y Reef & Wreck Bar sirve bebidas refrescantes con un toque local. Disney también ha priorizado la sostenibilidad en el diseño de Disney Lookout Cay, preservando el entorno natural y comprometiéndose con prácticas sostenibles.

Con el debut de Disney Lookout Cay en Lighthouse Point, Disney Cruise Line promete una experiencia memorable que celebra tanto la diversión de Disney como la rica herencia cultural de Las Bahamas.

Disney Lookout Cay en Lighthouse Point es el segundo destino exclusivo para pasajeros de Disney Cruise Line, después de la isla privada Castaway Cay, situada también en las Bahamas, con diversión infinita para toda la familia.

Los pasajeros ya pueden visitar este nuevo destino insular en los cruceros de 3 a 5 noches por la Bahamas desde Fort Lauderdale, Florida a bordo del Disney Magic en 2024 desde 2.113 € por persona, y si lo desean combinarlo con una estancia en los parques de Disney en Orlando.

Fuente Comunicae