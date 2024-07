EDUCA EDTECH Group suma a sus marcas a la certificadora de idiomas más prestigiosa, Capman

El grupo tecnológico EDUCA EDTECH group incorpora a su conjunto de instituciones educativas: Capman Testing Solutions, una clara apuesta por ofrecer la mejor educación online alrededor del mundo, así como un paso de gigante en cuanto a crecimiento corporativo, sumando una organización de alto reconocimiento global en evaluación y certificación de niveles de competencias en idiomas.

De esta forma, EDUCA EDTECH Group continúa diversificando su apuesta formativa con una institución certificadora que se suma a su grupo de 16 marcas. Capman pasa a formar parte del grupo tecnológico-educativo líder, que cuenta con 6 sedes mundiales y un alumnado procedente de los 5 continentes.

Capman, la certificadora más reconocida

Es raro quien no conozca Capman, no solo por ser una de las empresas certificadoras y evaluadoras de idiomas más prestigiosas del mundo, sino también por ser la única organización capacitada para expedir los certificados más administrados a nivel mundial, como son el TOEIC, TOEFL, 360LPT y SELT Exams en España y Portugal.

«If you don’t measure it, you can´t improve it» esta es la premisa de Capman: medir, controlar y analizar el proceso de formación para alcanzar los objetivos marcados. Con más de 15 años de experiencia ofreciendo certificaciones oficiales a estudiantes, profesionales, academias y corporaciones, la empresa española se une de esta forma al grupo educativo con el fin de ser referentes en acreditación oficial de idiomas.

EDUCA EDTECH Group, compromiso firme por brindar educación de calidad alrededor del mundo

Democratizar el acceso a la educación y llevarla a cada rincón del mundo, esa es la misión de EDUCA EDTECH Group. Un logro cada vez más palpable, gracias a su ambicioso plan estratégico de internacionalización.

Las instituciones de EDUCA EDTECH Group ya cuentan con reconocimiento oficial en la mayoría de los países en los que operan y, ahora también, suma a Capman como una de las organizaciones que ofrecen certificación oficial en idiomas.

«Para EDUCA EDTECH Group es un paso al frente en su proyecto internacional. En el grupo existe un fuerte compromiso con llevar la formación de calidad a cada rincón del planeta, haciendo uso de innovadoras herramientas de desarrollo propio en el sector educativo. De esta forma integramos el grupo de lleno en el ámbito de la certificación de idiomas y existe la certeza de que será un acuerdo vital en el crecimiento del grupo» afirma Rafael García-Parrado, CEO de EDUCA EDTECH Group.

Por su parte, Steven van Schalkwijk, CEO de Capman Testing Solutions, asegura que «la evaluación y certificación válida y confiable de las habilidades lingüísticas proporciona datos útiles para tomar decisiones informadas, y abre puertas a nuevas oportunidades. La incorporación de Capman al grupo EDUCA EDTECH significa ampliar exponencialmente la accesibilidad a pruebas para cualquier persona, y las oportunidades que desbloquean, tanto personales, académicas como profesionales».

Esta nueva adquisición, que se suma a los recientes acuerdos con CEUPE y Structuralia, también muestra del notable desarrollo de la empresa líder en formación online en los últimos años.

