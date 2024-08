Loop Industries anuncia un importante hito para completar el paquete de financiación y la asociación con Reed Management anunciados anteriormente

Loop Industries, Inc. (NASDAQ:LOOP) (la ‘Compañía’, ‘Loop’, «’nosotros’, ‘nos’ o ‘nuestro’), una empresa de tecnología limpia cuya misión es acelerar una economía circular de plásticos mediante la fabricación de tereftalato de polietileno («PET») 100% reciclado de plástico y fibra de poliéster, ha proporcionado hoy una actualización con respecto a la empresa conjunta de la Compañía («JV») de asociación y acuerdo de financiación con Reed. Esta mañana, Reed y Societe Generale han anunciado que Societe Generale ha acordado adquirir el 75% de Reed y proporcionar financiación a Reed por un importe inicial de 250 millones de euros, que puede incrementarse hasta 350 millones de euros. Esta transacción, que está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación regulatoria, aseguraría la financiación de Reed para sus inversiones previstas, incluida su asociación JV anunciada anteriormente para el despliegue europeo de la tecnología de Loop y un paquete de financiación escalonada para Loop, como se reveló en el acuerdo entre Reed y Loop anunciado el 30 de mayo de 2024.

Según los términos del acuerdo entre Loop y Reed, Reed aportaría capital de la siguiente manera:

– 10 millones de euros de inversión en un título preferente convertible que emitirá Loop, con un tipo de dividendo del 13% PIK y un plazo de 5 años, que podrá convertirse en acciones de Loop a 4,75 dólares por acción o reembolsarse en efectivo

– Préstamo de 25 millones de euros a Loop en dos tramos iguales: el primer tramo para apoyar las oportunidades de despliegue global, pagado al cierre, y el segundo tramo para apoyar las oportunidades de despliegue europeo, pagado en los 12 meses siguientes; ambos tramos tienen un tipo de interés PIK del 13% y un plazo de 3 años.

El anuncio de Reed de hoy es un paso importante hacia la realización de la transacción de Loop con Reed. Loop espera cumplir el resto de las condiciones de cierre de la transacción dentro del plazo previsto para el cierre de la transacción entre Reed y Societe Generale. Loop avanza a buen ritmo en las conversaciones para obtener financiación pública y de otro tipo.

Para consultar el comunicado de prensa emitido por Societe Generale, hacer clic en el siguiente enlace: https://www.societegenerale.com/en/news/press-release/transition-investment-reed-acquisition-project.

Julien Touati, Consejero Delegado de Reed, comentó lo siguiente: «Estamos extremadamente orgullosos de este hito en nuestro desarrollo y esperamos seguir cooperando con Loop en la implementación de nuestra asociación con vistas a apoyar el viaje de Loop en los próximos años».

Daniel Solomita, Fundador y Consejero Delegado de Loop Industries, comentó lo siguiente: «Nos complace que Societe Generale, una de las mayores instituciones financieras de Europa, se convierta en un importante inversor en Reed. Contar con Societe Generale, Reed y Julien como socios a largo plazo de Loop mejorará nuestro posicionamiento para el futuro a medida que desplegamos nuestra tecnología en India, Europa y más allá. Esta financiación proporcionará la mayor parte del capital necesario para el compromiso de capital de Loop para la instalación Infinite Loop™ India, así como para los gastos operativos de Loop antes de la puesta en marcha de la instalación».

Acerca de Loop Industries

Loop Industries es una empresa tecnológica cuya misión es acelerar el cambio del mundo hacia el plástico PET y la fibra de poliéster sostenibles y alejarnos de la dependencia de los combustibles fósiles. Loop Industries posee una tecnología patentada y propia que despolimeriza los residuos de plástico PET y fibra de poliéster sin valor o de bajo valor, incluyendo botellas de plástico y envases, alfombras y textiles de cualquier color, transparencia o condición e incluso plásticos oceánicos que han sido degradados por el sol y la sal, hasta sus componentes básicos (monómeros). Los monómeros se filtran, purifican y polimerizan para crear resina de PET de calidad virgen de la marca Loop™ apta para su uso en envases de grado alimentario y fibra de poliéster, lo que permite a sus clientes cumplir sus objetivos de sostenibilidad. El plástico Loop™ PET y la fibra de poliéster pueden reciclarse infinitamente sin degradación de la calidad, cerrando con éxito el bucle del plástico. Loop Industries contribuye al movimiento global hacia una economía circular, reduciendo los residuos plásticos y recuperando los residuos plásticos para un futuro sostenible.

Las acciones ordinarias de la empresa cotizan en el NASDAQ Global Market con el símbolo «LOOP».

Para más información, visitar www.loopindustries.com. Seguir a Loop en Twitter: @loopindustries, Instagram: loopindustries, Facebook: Loop Industries y LinkedIn: Loop Industries

Declaraciones prospectivas

«Este comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas», tal y como se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Dichas declaraciones pueden ir precedidas de las palabras «pretende», «puede», «hará», «planea», «espera», «anticipa», «debería», «podría», «proyecta», «predice», «estima», «pretende», «cree», «espera», «potencial» o «continuar», el negativo de dichos términos o palabras similares. Estas declaraciones prospectivas incluyen, sin limitación, declaraciones sobre la oportunidad de mercado de Loop, sus estrategias, la capacidad de mejorar y ampliar sus capacidades, la competencia, las actividades previstas y los gastos como Loop persigue su plan de negocios, la adecuación de sus recursos disponibles en efectivo, el cumplimiento normativo, los planes para el crecimiento futuro y las operaciones futuras, el tamaño del mercado al que se dirige Loop, las tendencias del mercado, y la eficacia del control interno de Loop sobre la información financiera. Las declaraciones prospectivas no son garantía de resultados futuros, se basan en determinados supuestos y están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales escapan al control de Loop, y no pueden predecirse ni cuantificarse y, en consecuencia, los resultados reales pueden diferir materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Tales riesgos e incertidumbres incluyen, sin limitación, los riesgos e incertidumbres asociados con, entre otras cosas: (i) la comercialización de nuestra tecnología y nuestros productos, (ii) el estado de nuestras relaciones con los socios, (iii) el desarrollo y la protección de nuestra propiedad intelectual y nuestros productos, (iv) la competencia en el sector, (v) nuestra necesidad y capacidad para obtener financiación adicional en relación con nuestros compromisos financieros actuales y futuros, (vi) la ingeniería, la contratación y la construcción de nuestras instalaciones de fabricación, (vii) nuestra capacidad para escalar, fabricar y vender nuestros productos con el fin de generar ingresos, (viii) nuestro modelo de negocio propuesto y nuestra capacidad para ejecutarlo (ix) la capacidad para obtener las aprobaciones necesarias o satisfacer cualquier condición de cierre con respecto a cualquiera de nuestras asociaciones propuestas, (x) nuestros proyectos de empresas conjuntas y nuestra capacidad para recuperar determinados gastos en relación con los mismos, (xi) efectos adversos en los negocios y operaciones de la empresa como resultado de un mayor escrutinio normativo, mediático o de información financiera, prácticas, rumores u otros, (xii) epidemias de enfermedades y otras preocupaciones y crisis relacionadas con la salud, (xii) epidemias de enfermedades y otros problemas y crisis relacionados con la salud, que podrían dar lugar a un menor acceso a los mercados de capitales, interrupciones y escrutinio de la cadena de suministro, embargos de bienes producidos en las zonas afectadas, cierres obligatorios de empresas impuestos por el gobierno y los consiguientes despidos de nuestros empleados, programas gubernamentales de subsidios al empleo, restricciones de viaje o similares para evitar la propagación de enfermedades, o cambios en el mercado o de otro tipo que podrían dar lugar a deterioros no monetarios de nuestros activos intangibles y de nuestro inmovilizado material, (xiii) el efecto de la continua incertidumbre macroeconómica mundial y sus repercusiones, incluida la inflación, la volatilidad de los mercados y las fluctuaciones de los tipos de cambio y de interés, (xiv) el resultado de cualquier investigación o litigio de la (xv) nuestra capacidad para contratar y/o retener a empleados y asesores cualificados, (xvi) otros acontecimientos o circunstancias sobre los que tenemos poco o ningún control, y (xvii) otros factores analizados en el Informe Anual de Loop en el Formulario 10-K para el ejercicio fiscal finalizado el 29 de febrero de 2024 presentado ante la SEC y en posteriores presentaciones de Loop ante la SEC. Información más detallada acerca de Loop y los factores de riesgo que pueden afectar a la realización de las declaraciones prospectivas se establece en los archivos de Loop con la SEC. Se insta a los inversores y tenedores de valores a leer estos documentos de forma gratuita en el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov. Loop no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente sus declaraciones prospectivas como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o de otro tipo».

Fuente Comunicae