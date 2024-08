Loar Holdings Inc. presenta los resultados del segundo trimestre de 2024 y revisa al alza sus previsiones

Segundo trimestre de 2024

Ventas netas de 97,0 millones de dólares, un 31,1% más que en el trimestre anterior.

Los ingresos netos del segundo trimestre de 2024 fueron de 7,6 millones de dólares, 7,0 millones más que en el trimestre del año anterior.

Beneficio por acción de 0,09 dólares.

EBITDA ajustado de 35,0 millones de dólares, un 26,3% más que en el trimestre del año anterior.

El margen de beneficio neto del trimestre mejoró hasta el 7,9%, frente al margen de beneficio neto del trimestre del año anterior, que fue del 0,8%.

El margen EBITDA ajustado del trimestre fue del 36,1%, frente al 37,5% del trimestre del año anterior.

Beneficio por acción ajustado de 0,13 dólares.

«En el segundo trimestre continuamos nuestro ritmo récord en ventas netas y EBITDA ajustado», declaró Dirkson Charles, Consejero Delegado de Loar y Copresidente Ejecutivo del Consejo de Administración. «Además, en el trimestre vimos que el impacto de la reducción de existencias dio paso a un crecimiento excepcional del mercado de posventa comercial con respecto al año passado».

«También estamos entusiasmados con la futura incorporación de Applied Avionics a la familia Loar. Con sus capacidades de nicho, su oferta de productos propios y su alto contenido de posventa, Applied Avionics encaja excepcionalmente bien en nuestro enfoque estratégico de ofrecer a los clientes un conjunto completo de soluciones.»

Las ventas netas de Loar en el trimestre ascendieron a 97,0 millones de dólares, lo que supone un aumento de 23,0 millones o del 31,1% respecto al año anterior. Orgánicamente, las ventas netas aumentaron un 17,0% o 12,6 millones de dólares, hasta 86,6 millones de dólares.

Los ingresos netos del trimestre aumentaron 7,0 millones de dólares, hasta los 7,6 millones, frente a los 0,6 millones del trimestre comparable de hace un año. El aumento de los ingresos netos del trimestre se debió principalmente al incremento de los ingresos de explotación y a la disminución de los gastos por intereses.

El EBITDA ajustado del trimestre fue de 35,0 millones de dólares, lo que supone un aumento del 26,3% o 7,3 millones de dólares con respecto al segundo trimestre de 2023. El Margen EBITDA Ajustado, que es el EBITDA Ajustado como porcentaje de las ventas netas, fue del 36,1%, frente al 37,5% del segundo trimestre del año anterior. El margen EBITDA ajustado se vio afectado por el aumento de las ventas de productos de defensa de menor margen, el continuo impacto dilutivo de una adquisición completada en el segundo semestre de 2023 y los costes de infraestructura relacionados con el hecho de ser una empresa pública.

Año transcurrido

Las ventas netas de los seis primeros meses finalizados el 30 de junio de 2024 ascendieron a 188,9 millones de dólares, lo que supone un aumento de 40,6 millones de dólares o del 27,4% con respecto al periodo comparable de hace un año. Orgánicamente(1), las ventas netas aumentaron un 14,1% o 20,8 millones de dólares, hasta 169,0 millones de dólares.

Los ingresos netos en lo que va de año aumentaron 16,8 millones de dólares, hasta 9,9 millones, frente a una pérdida neta de 6,9 millones en el periodo comparable de hace un año.

El EBITDA ajustado del primer semestre de 2024 fue de 68,1 millones de dólares, lo que supone un aumento del 24,7% o 13,5 millones de dólares con respecto al periodo comparable de hace un año. El Margen EBITDA Ajustado fue del 36,0%, frente al 36,8% del periodo comparable de hace un año. El margen EBITDA ajustado se vio afectado por el aumento de las ventas de productos de defensa de menor margen, el continuo impacto dilutivo de una adquisición completada en el segundo semestre de 2023 y los costes de infraestructura relacionados con ser una empresa pública.

Revisión al alza de las perspectivas para 2024

«Dados los buenos resultados de la empresa en el segundo trimestre, revisamos al alza nuestras previsiones para todo el año 2024. De cara a finales de año, seguimos esperando fuertes impulsos de la demanda en todos los mercados finales en los que participamos», declaró Charles.

Ventas netas: entre 374 y 378 millones de dólares, frente a los 370 y 374 millones anteriores.

Beneficio neto: entre 28,4 y 29,6 millones de dólares, frente a los 25,7 y 27,1 millones anteriores.

EBITDA ajustado: entre 134 y 136 millones de dólares, frente a los 132 y 134 millones anteriores.

Margen de ingresos netos: aproximadamente el 8%, frente al 7%.

Beneficio por acción ajustado: entre 0,44 y 0,46 dólares, frente a los 0,41 y 0,43 dólares anteriores.

Margen EBITDA ajustado: aproximadamente un 36%.

Gastos por intereses – aproximadamente 42 millones de dólares

Hipótesis de mercado – Las perspectivas para todo el año se basan en las siguientes hipótesis: Crecimiento de los OEM de aviones comerciales, de negocios y de aviación general de dos dígitos medios, frente a los dos dígitos bajos. Crecimiento del mercado posventa de aviones comerciales, de negocios y de aviación general de dos dígitos medios, frente a los dos dígitos bajos. Crecimiento de la defensa de dos dígitos medios, frente a los dos dígitos bajos.



El EBITDA ajustado, el beneficio por acción ajustado y el margen de EBITDA ajustado son medidas financieras que no se ajustan a los PCGA y que se facilitan en esta sección «Perspectivas para todo el ejercicio 2024 – Revisadas al alza» con carácter prospectivo. La Compañía no proporciona una conciliación de dichas medidas prospectivas con las medidas financieras más directamente comparables calculadas y presentadas de acuerdo con los PCGA porque hacerlo sería potencialmente engañoso y no es práctico dada la dificultad de proyectar las transacciones impulsadas por eventos y otras partidas operativas no esenciales en cualquier período futuro. Sin embargo, la magnitud de estos elementos puede ser significativa.

Conferencia telefónica sobre resultados

Está prevista una conferencia telefónica para inversores y analistas de valores el martes 13 de agosto de 2024, a las 10:30 a.m., hora del Este. Para participar telefónicamente en la conferencia, marcar el +1 877-407-0670 / +1 215-268-9902. Los participantes internacionales pueden encontrar una lista de números gratuitos aquí. También estará disponible una retransmisión de audio en directo en el siguiente link, así como a través de la sección de inversores del sitio web de Loar Holdings; https://ir.loargroup.com.

La retransmisión se archivará y se podrá volver a ver más tarde.

