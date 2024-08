Actúa local, proyecta global: la foto de los últimos 50 años de Lamp en la industria de la iluminación

Qué es la luz; cuál es su propósito y cómo afecta esta a las personas y, por ende, al planeta. Tres preguntas sencillas con respuestas complejas que han guiado y marcado el camino de Lamp, empresa líder en el diseño y producción de iluminación técnica avanzada, durante las últimas cinco décadas.

Esta empresa familiar y de gran arraigo industrial ha experimentado, desde su nacimiento en Terrassa en 1972, un crecimiento imparable y una adaptación continúa a los tiempos. En la actualidad tiene presencia en más de 70 países, cuenta con más de un centenar de trabajadores, más de 12.000 referencias en catálogos y un total de 600.000 luminarias comercializadas solo en los últimos cinco años.

Las personas, el planeta y la innovación son el motor de su actividad y bajo la premisa de que la luz es un bastión esencial para generar bienestar, la comunidad de Lamp trabaja cada día desde entonces. Ignasi, Jordi, David, Toni, Marta, Raquel… directivos y empleados de la compañía ponen voz a su historia y dejan claro que con este propósito sus diseños se centran en las necesidades y los deseos de los usuarios, poniendo a estos y a su entorno, en el centro de cada proceso.

Consciente del impacto que su actividad genera, Lamp no olvida de dónde viene para entender el tipo de compañía que es y quiere ser. Descubrir esto y mucho más aquí, sobre una empresa ejemplar que actúa local, y se proyecta de forma global.

—-

LAMP (www.lamp.es) – Asesoran, diseñan, producen, comercializan y ponen en marcha proyectos de iluminación técnica. Es el sello Lamp, un compromiso que mantienen desde hace más de 50 años: convertir en realidad los retos lumínicos de sus clientes con una respuesta solvente y a medida en cualquier proyecto arquitectónico del mundo. En Lamp son trabajo y actitud, son Worktitude for Light. Para hacer realidad su visión, trabajan guiados por sus tres ejes estratégicos: Worktitude for Wellbeing, entendiendo la iluminación como un elemento fundamental para mejorar el bienestar de las personas; Worktitude for Innovation, promoviendo y adoptando proyectos de innovación orientados a la mejora constante de manera transversal; y Worktitude for Life, impulsando proyectos que generan un impacto positivo en el medioambiente y una industria de la iluminación más sostenible.

Vídeos

LAMP: Actúa local, proyecta global

Fuente Comunicae