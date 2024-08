Beyond Oil aparece en un reportaje televisivo de la cadena israelí Broadcast Network

Beyond Oil Ltd. (CSE:BOIL) (OTCQB:BEOLF) («Beyond Oil» o la «Empresa»), una empresa de innovación en tecnología alimentaria que reduce los riesgos para la salud, prolonga la vida útil del aceite de fritura, reduce los costes y los residuos y contribuye al medio ambiente, se complace en anunciar que ha aparecido en una emisión de televisión el 22 de agosto de 2024, en la Red Nacional de Radiodifusión Pública de Israel («Kan 11»).

Nov Reuveni, periodista de salud de Kan 11, señaló que el público en general es consciente de que la comida frita no es sana, pero no de que el culpable es el propio aceite: «Lo que hasta hace poco parecía imposible, ahora resulta muy sencillo. Y parece que es solo cuestión de tiempo que un aceite más limpio y mucho menos dañino se convierta en la norma».

Michael Pinhas Or, Presidente de Beyond Oil, comenta: «Estamos muy contentos de aparecer en la Red Nacional de Radiodifusión Pública de Israel, ya que seguimos trabajando incansablemente para demostrar los beneficios de Beyond Oil para la salud mundial, la protección del medio ambiente y el ahorro de costes. La comida frita en aceite refrito sigue siendo popular en todo el mundo, y solo en Estados Unidos, uno de cada tres estadounidenses come comida rápida al menos una vez al día. En los próximos años, nuestro equipo seguirá esforzándose por ayudar a reducir ciertas dolencias de la salud de niños y adultos, por igual eliminando las toxinas del aceite de fritura».

Mayo Clinic Website: https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/mayo-clinic-minute-why-eating-too-many-fried-foods-could-lead-to-early-death/

Sobre Beyond Oil Ltd.

Beyond Oil es una empresa de tecnología alimentaria especializada en el sector de la salud. A lo largo de 15 años, ha desarrollado una fórmula compuesta por aditivos alimentarios que crean un innovador polvo filtrante, protegido por una patente. Esta fórmula absorbe eficazmente los componentes de degradación del aceite frito, ralentiza el ritmo de las reacciones de deterioro y, mediante un sencillo proceso de filtración, permite reutilizar el aceite conservando su calidad. La solución de Beyond Oil representa un importante avance mundial para salvaguardar la salud de los comensales y los trabajadores de las cocinas de fábricas o restaurantes que reutilizan el mismo aceite durante un periodo prolongado. La integración de la tecnología Beyond Oil en restaurantes, hoteles, empresas de catering y fábricas no sólo mejora la salud pública, la responsabilidad social, la eficiencia y la rentabilidad, sino que también representa un paso significativo hacia un futuro más sostenible para la industria alimentaria. Mediante la mitigación de la contaminación, la conservación de los recursos y la promoción de prácticas responsables, Beyond Oil lucha por la gestión medioambiental en el ámbito culinario. Para más información, se puede visitar: www.beyondoil.co.

Información y declaraciones prospectivas

«La Bolsa de Valores de Canadá no se ha pronunciado en modo alguno sobre los méritos de la Compañía y no ha aprobado ni desaprobado el contenido de este comunicado de prensa. Ni la Bolsa de Valores Canadiense ni el Regulador del Mercado (tal y como se define este término en las políticas de la Bolsa de Valores Canadiense) aceptan responsabilidad alguna por la adecuación o exactitud de este comunicado.

