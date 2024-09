Across Legal se refuerza en Valencia con el fichaje de Luis Tatay, Responsable del Departamento Mercantil

Luis Tatay llega a Across Legal con una trayectoria de 12 años de experiencia en M&A, venture capital, derecho mercantil y procesal. Recientemente, ha sido nominado al prestigioso premio «Lawyer of the Year M&A» en los Forty under 40 Awards 2024, al cual ya fue nominado en 2022 y fue incluido en el directorio Best Lawyers en 2023. Antes de unirse a Across Legal, Tatay era el responsable del área Legal en Grant Thornton en la Comunidad Valenciana, consolidándose como una figura destacada en el ámbito jurídico-empresarial.

La incorporación de Tatay forma parte de la estrategia de expansión de Across Legal en Valencia. Ignacio Lacasa, Socio Fundador de la firma, ha destacado la importancia de este movimiento: «La llegada de Luis es un paso importante en el plan de crecimiento del despacho en Valencia, un mercado clave. En un entorno empresarial cada vez más global, contar con profesionales de primer nivel en diversas regiones permite ofrecer un servicio cercano, especializado y adaptado a las necesidades de cada cliente».

Por su parte, Luis Tatay ha expresado su entusiasmo por esta nueva etapa: «Unirme a Across Legal representa una oportunidad emocionante. Valencia es una ciudad con un notable dinamismo empresarial y tecnológico, y estoy encantado de poder contribuir a fortalecer la presencia de la firma en la región».

La presente incorporación tiene lugar unos meses después de que la firma fichara como Socio a Carles Ros, con más de 20 años de experiencia en venture capital, M&A e innovación y con más de 145 operaciones asesoradas, con un importe agregado superior a los €400 M.

Con presencia en Madrid, Barcelona y Valencia, Across Legal ha asesorado en más de 500 operaciones nacionales e internacionales en los últimos 20 años, consolidándose como un partner legal de referencia en M&A, Venture Capital, Derecho Digital y Derecho Fiscal. La firma destaca por su capacidad para ofrecer un asesoramiento integral y adaptado a las necesidades de sus clientes, respaldada por un equipo internacional con abogados de EE.UU. y UK, y una sólida red de despachos colaboradores en las principales jurisdicciones internacionales.

Fuente Comunicae