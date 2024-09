El jurado de los Tech & Programmatic Skills Awards elige a los ganadores

El distinguido jurado de los Tech & Programmatic Skills Awards se ha reunido para elegir a los ganadores. El veredicto se dará a conocer en la prestigiosa ceremonia que tendrá lugar el 12 de septiembre, con la participación de destacados expertos en Martech, Innovación y Publicidad Programática.

Los miembros del jurado, un selecto grupo de profesionales de la industria tecnológica y publicitaria, son:

Emilio Rojo, Country Manager España de Logan

Ángel Hernández Sanz, CEO y Co-Fundador de SS+

Juan Manuel Álvarez, Managing Director de Equativ

Jordi Sabat, Director General Ejecutivo de Delivery Media

Jorge Palacios, Country Director de Invibes

Alejandro Alemany, Global Data, Analytics & AI Deputy Director de Barceló Hotel Group

Félix Hernando Mestre, Regional Sales Director de Vidoomy

Aitana Núñez Salinas, Data & Programmatic Business Manager de Axel Springer

Fran Ares, Founder & CEO de Glocally Group

Diana Sánchez, Sales General Manager de Azerion

Jesús Hernández Esteban, Subdirector de La Vaguada

Nicolás Corrochano y Antón, Partner & Managing Director de Programmads

Ariana Basciani Fernández, Product Manager & Digital Marketing Strategist de The Objective

Sofía Ruisánchez Acosta, Responsable de Marketing y Comunicación de WEMASS

Jesús Lasso, Founder de Citiservi Media

Borja Ussía, Director General de Right Hand

Sofía Ruiz Rincón, Directora de Marketing y Comunicación de Global

Valentina Giolo, Director de Grupo Iberia de DoubleVerify

Los 18 profesionales han elegido a los ganadores de oro y plata en categorías como Programmatic Rookie, Data Master, Performance Manager, Yield Media e Innovación.

Emilio Rojo, de Logan, ha señalado que «este evento es una plataforma clave para reconocer y celebrar la excelencia en el sector publicitario y tecnológico. Ser parte de estos premios refuerza nuestro compromiso con la mejora continua y la vanguardia en publicidad programática. Estos premios no solo reflejan logros individuales, sino también el espíritu de colaboración e innovación que impulsa nuestro sector».

Sofía Ruisánchez, de Wemass, ha manifestado su agradecimiento por la oportunidad de participar como jurado en este evento, «un gran escaparate que pone en relevancia aquellos perfiles tecnológicos que han dejado de ser desconocidos digitales para liderar la estrategia digital de grandes campañas publicitarias».

Desde Right Hand, Borja Ussía, ha dicho que «estos premios representan una oportunidad única para reconocer y celebrar el talento y la innovación en un sector que está en constante evolución y que juega un papel crucial en la transformación digital. Como jurado, mi visión se centra en identificar y valorar aquellas iniciativas y talentos que muestran excelencia, un pensamiento innovador y un enfoque estratégico hacia el uso de tecnologías».

Por su parte, Diana Sánchez, de Azerion Spain, ha señalado «que este evento es un lugar donde la innovación y la creatividad brillan, y es una excelente oportunidad para reconocer el talento y el aporte diferencial en nuestro sector. Estoy emocionada por evaluar las campañas que han roto barreras y que han conectado de forma efectiva con las audiencias».

Ángel Hernández, de SSMas, ha destacado que «después de la enriquecedora experiencia que viví el año pasado, no he dudado en aceptar esta invitación, ya que considero fundamental seguir fomentando y premiando el talento de los profesionales de nuestra industria. Es un privilegio tener la oportunidad de reconocer a aquellos que están marcando la pauta y elevando el nivel de nuestra profesión».

Por otro lado, Fran Ares, de Glocally, ha agregado que «cuando me invitó mi amigo Juan Antonio Muñoz-Gallego al evento el año pasado, me gustó tanto, que la idea de ser jurado y vivir esta experiencia desde dentro en esta ocasión, conociendo los proyectos que van a liderar nuestra industria los próximos años, me entusiasma. La mayor clave del éxito es estar abierto a aprender cosas nuevas y esta es, sin duda, una gran oportunidad para ello».

Jordi Sabat, de Delivery, ha indicado que «otro año más es sumamente gratificante participar como Jurado en los Premios Skiller. En este 2024, y parece que me escucharon el año pasado, sí veo que hay más talento senior entre los nominados, mi voto lo tengo claro, pero siempre gusta poder debatir acerca de cómo el mercado va evolucionando año tras año a través de los proyectos a los que representan muchos de los candidatos».

«Estos premios ofrecen una plataforma única para reconocer a los talentos más brillantes y las ideas más disruptivas en la industria. Desde el momento en que fui invitada a formar parte del jurado, fue para mi un orgullo evaluar proyectos de tanto nivel. Esta experiencia me ha inspirado a seguir apoyando y fomentando el talento en la industria, reconociendo el esfuerzo y la creatividad de aquellos que están transformando el mundo», ha explicado Aitana Núñez, de Axel Springer España.

Valentina Giolo, de DoubleVerify, ha señalado «después de la enriquecedora experiencia del año pasado, acepté con entusiasmo esta invitación, convencida de la importancia de seguir promoviendo y reconociendo el talento y la innovación en nuestra industria. Agradezco a los organizadores por esta oportunidad y por su compromiso con el desarrollo de nuestra comunidad».

Por su parte, Sofía Ruiz, de Global, ha comentado que «nos sentimos orgullosos de formar parte del jurado y me parece emocionante participar en esta edición que premia el talento, la innovación y la evolución, principales valores de nuestra compañía. Contar con unos premios que refuerzan las ventajas que supone la venta programática, es un verdadero valor para el mercado publicitario».

Jorge Palacios ha comentado que «desde Invibes seguimos apoyando a Skiller y nos sentimos parte de una comunidad que habla el mismo idioma y en la que es un lujo poder compartir conocimiento. Me siento muy honrado de formar parte de estos premios que han alcanzado la relevancia que merecen; localizando, uniendo y formando en nuevas habilidades al mejor talento en Tecnología e Innovación, perfiles muy demandados en nuestra industria».

Desde Programmads, Nicolás Corrochano, ha destacado que «estoy orgulloso de formar parte del jurado. El nivel de la industria en España es muy alto si lo comparamos con otros países en Europa. Desde Programmads, pensamos que la clave para ser líder en estos mercados es poner la tecnología siempre en el centro de cualquier campaña de marketing digital».

Para finalizar, Jesús Lasso, de Citiservi Media, ha dicho que «Skiller ha unido a los principales actores del sector: tecnologías, agencias, medios y anunciantes. A través de esta gala, la escuela no solo reconoce el talento y la innovación en la publicidad digital, sino que también fomenta una colaboración entre el mundo corporativo y el ecosistema digital».

La expectación crece a medida que se acerca el momento de descubrir quiénes serán los galardonados en estos premios, impulsados por Skiller con el propósito de destacar el talento humano detrás de las tecnologías.

