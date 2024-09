Tatiana Marín publica su décimo libro, ‘Under the Essence of the Heart ‘, en inglés y francés

Under the Essence of the Heart es un viaje a través de las distintas etapas de la vida, capturando el equilibrio entre las experiencias personales y las verdades universales. La nueva colección de Marín presenta una selección de piezas evocadoras extraídas de su extensa obra en español. Este rico tapiz literario ofrece una mirada profunda a las diversas facetas de la existencia humana, reflejando la capacidad única de Marín para resonar con los lectores a un nivel emocional.

«Under the Essence of the Heart’ es un trabajo de amor y determinación. Es un intento de destilar los momentos profundos y a menudo fugaces de nuestras vidas en algo tangible y relacionable», dice Marín. «A través de esta colección, espero evocar un sentimiento de humanidad compartida y permitir a los lectores encontrar sus propias reflexiones en mis palabras».

Tatiana Marín, una estadounidense nacionalizada que ha realizado diversas aportaciones al mundo literario, no ha dejado de tender puentes culturales y lingüísticos con su obra. Nacida por una temprana pasión por el arte y la literatura, Marín emigró a Estados Unidos, donde se ha dedicado desde entonces a su oficio. Su carrera literaria abarca varios idiomas, entre ellos el español, el inglés y el francés, lo que refleja su amplia e integradora visión artística.

Las obras anteriores de Marín han sido aclamadas tanto en Estados Unidos como en España, y su poesía es conocida por su estilo lírico y evocador. Sus versos son una hermosa mezcla de delicadeza y fuerza, que sumergen al lector en una atmósfera reflexiva y nostálgica. A través de sus palabras cuidadosamente escogidas y sus vívidas imágenes, Marín transmite emociones profundas y despierta los sentidos, atrayendo a los lectores a un espacio en el que pueden empatizar con los personajes y las experiencias que teje en la página.

‘Under the Essence of the Heart’ está a la venta en Amazon y con Barnes & Noble en inglés y francés en más de 40 mil librerías de todo el mundo. Para los interesados en explorar las profundidades del universo poético de Marín, esta colección promete ser una experiencia conmovedora.

Sobre Tatiana Marín

Tatiana Marín es una célebre autora conocida por su poesía evocadora y sus perspicaces reflexiones sobre el amor, la vida y las emociones humanas. Con obras publicadas en español, inglés y francés, la escritura de Marín trasciende fronteras e idiomas, ofreciendo un atractivo universal a través de su belleza lírica y profundidad emocional. Reside en Estados Unidos y sigue contribuyendo al mundo literario con sus obras conmovedoras e introspectivas.

Más información

Instagram: @tatianamarin_official

YouTube: @tatianamarin_autora

Website: www.tatianamarin.net

