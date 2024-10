Ecuador promoverá sus frutas exóticas en Fruit Attraction

NEXT Ecuador, proyecto financiado por la Unión Europea y ejecutado por el Centro de Comercio Internacional, que promueve la exportación de frutas no tradicionales ecuatorianas en los mercados internacionales, estará presente en Fruit Attraction. Bajo la campaña Taste Ecuador, se van a promocionar seis frutas exóticas ecuatorianas: la pitahaya amarilla, el aguacate Hass, el plátano ecuatoriano, el orito (baby banana), la mora de Castilla y la granadilla, tanto frescos, como procesados.

El objetivo es mostrar la alta calidad de los productos frutícolas ecuatorianos, cultivados bajo estrictos criterios de sostenibilidad, difundir sus propiedades organolépticas, nutricionales y sus diversas aplicaciones en la gastronomía española. Para ello, se van a llevar a cabo varias acciones promocionales a lo largo de los próximos meses.

La primera de ellas será su presencia en Fruit Attraction, la feria internacional de referencia del sector hortofrutícola, que tendrá lugar en IFEMA (Madrid), entre el 8 y el 10 de octubre. NEXT Ecuador exhibirá sus productos en el stand 4D02 y contará con la presencia de pequeños agricultores, así como de los máximos representantes de algunas de las empresas agrícolas más importantes de Ecuador, como LatBio o FLP Ecuador.

Además, el jueves 10 de octubre, de 11:30 a 12:15, José Vergara, presidente de Corpoaguacate, junto con Luis Domínguez, director del Centro del Agua y Desarrollo Sostenible de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), impartirán una conferencia que ilustrará sobre los criterios de sostenibilidad que se siguen durante el cultivo del aguacate Hass en Ecuador y su potencial de exportación. La charla será en el pabellón 8, dentro de Fruit-NEXT 8.

Las particularidades de las frutas ecuatorianas

Ecuador es uno de los principales exportadores de frutas tropicales a nivel mundial. Su ubicación en la latitud 0º del ecuador, le confiere un clima privilegiado, con alrededor de 12 horas diarias de sol, durante todo el año, por ello, es conocido como «el país del sol eterno».

Debido a su diversa orografía, que incluye montañas, llanuras costeras, islas y selvas amazónicas, coexisten varios microclimas que se adaptan a las necesidades de los diferentes tipos de cultivos. Sus suelos son muy fértiles y ricos en nutrientes, en especial, los suelos volcánicos, ubicados en la región andina. Todas estas características permiten cosechar frutas con un gran sabor y múltiples propiedades nutritivas durante todo el año.

Sobre Next Ecuador

NEXT Ecuador es un proyecto financiado por la Unión Europea y ejecutado por el Centro de Comercio Internacional, organismo impulsado de manera conjunta por la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio. Su objetivo es impulsar las exportaciones de frutas no tradicionales ecuatorianas en los mercados internacionales, con énfasis en la Unión Europea, bajo criterios de inclusión, cooperación y sostenibilidad. Busca impulsar el éxito comercial de los pequeños productores, a través de recursos formativos, asesoramiento y alianzas estratégicas con las principales empresas y asociaciones agrícolas de Ecuador. En la actualidad, esta iniciativa ha beneficiado de forma directa a más de 940 pequeños productores y a 6.000 personas de manera indirecta.

