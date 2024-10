Allianz, primera marca mundial de seguros, se sitúa por primera vez entre las 30 primeras marcas globales

Allianz asciende al puesto 29 del ranking Interbrand Best Global Brands 2024 y sigue maximizando su valor de marca hasta 23.500 millones de dólares. Sólida propuesta de valor para los empleados: Allianz también asciende al puesto 7 en la certificación Fortune 100 Best Companies to Work for® in Europe 2024