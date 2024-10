La Embajada de Filipinas en España celebra los ‘Premios Tanglaw’ para honrar las relaciones diplomáticas

La Embajada de Filipinas en España, liderada por el Excelentísimo Señor Embajador Philippe J. Lhuillier, ha celebrado los ‘Premios Tanglaw’ en el Instituto Cervantes de Madrid, un distinguido galardón otorgado por la Embajada de Filipinas en España para honrar a individuos e instituciones que han contribuido significativamente a fomentar la solidaridad y la cooperación entre Filipinas y España.

La palabra filipina ‘tanglaw’ significa «la luz que guía», el premio rinde homenaje a quienes sirven de luminarias de la unidad y el progreso. Inspirado en el emblemático cuadro del pintor Juan Luna, simboliza la iluminación del camino hacia un futuro próspero, en el que ambas naciones contribuyen por igual a sus aspiraciones comunes.

Este año 2024, se celebra la primera edición de los ‘Premios Tanglaw’ en conmemoración del 77º aniversario del establecimiento de las relaciones bilaterales entre Filipinas y España, estos premios sirven como inicio del camino hacia el 80º aniversario en 2027.

El evento comenzó con los himnos nacionales de Filipinas y España, seguido de un discurso del embajador de Filipinas, Excmo. Sr. Philippe J. Lhuillier y del Excmo. Sr. Diego Martínez Belío, secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales de España.

Refiriéndose a las relaciones bilaterales entre ambos países, el Embajador de Filipinas en España declaró: «Esta relación en constante evolución no habría alcanzado las dimensiones actuales sin los incansables esfuerzos de notables personas e instituciones: visionarios y defensores que han dedicado sus vidas a construir puentes entre ambas culturas. Hoy honramos a aquellos que han trabajado incansablemente para asegurar que la luz del respeto y la comprensión mutua, siga brillando intensamente».

«Los premios que otorgamos representan un momento de celebración y sirven como fuente de inspiración para todos los que se esfuerzan por acercarnos», añadió el Embajador Lhuillier.

Posteriormente, se repartieron los premios a través de 17 galardones entregados a personalidades, instituciones y empresas que contribuyen a mejorar las relaciones entre ambos países en aspectos sociales, culturales y económicos, tales como: Senador Edgardo J. Angara, Embajador Jorge Manuel Domecq Fernández de Bobadilla, Isabel Preysler, Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca, Fernando Zobel, Alexandra Eala, María Dolores Elizalde Pérez-Grueso, Antonio Molina, Instituto Cervantes, National Historical Commission of the Philippines (NHCP), Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes – Programa de Auxiliares de Conversación, Aboitiz and Company, Casa Asia, Grupo Emperador, Acciona, Jollibee y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Entre los asistentes destacados se encontraban Tamara Falcó, con su marido Íñigo Onieva; Laura Mayoral del Ministerio de Asunto Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Fernando Heredia Noguer, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y ex Cónsul General de España en Filipinas; Susana Tejadillos Perona y Amaya Cal Linares, del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes; José Herrera, Director General de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Madrid; el Embajador Doan Thanh Song de Vietnam; el Embajador Danat Mussayev de Kazajstán; el Embajador Dinesh Kumar Patnaik de la India; Mohd Farhan Mohd Areffin de Malasia; Bárbara Martínez, del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa; Harry Hwang, Director para Asia y el Pacífico, y Yang Li, Oficial de Programas de Turismo de la ONU y Carlos Navarro del Museo Nacional del Prado, entre otros.

La Embajada de Filipinas en España prosigue con su calendario de eventos y actividades, para obtener más información: https://www.facebook.com/PHinSpain

Fuente Comunicae