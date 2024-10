Neuroemprendimiento, una herramienta clave para el éxito de las mujeres emprendedoras

España se encuentra en la vanguardia del emprendimiento femenino, con 9 mujeres emprendedoras por cada 10 hombres, cuando la media europea es de 6 mujeres cada 10, según datos de GEM.

Emprender puede no ser fácil. A la hora de hacerlo, las motivaciones son muy diversas, pero, incluso, puede ser complicado saber qué se quiere. No siempre existe el mejor momento ni el más oportuno para atreverse a soñar y trabajar por un sueño. Tampoco existe la fórmula mágica. La mente tiene una capacidad infinita de crear, pero, a veces, por las circunstancias que sean, no es sencillo ver con claridad el objetivo a alcanzar.

Lo cierto es que las mujeres tienen una manera de abordar el emprendimiento muy diferente a la de los hombres. No solo tienen que luchar contra sus propias creencias limitantes, sino contra una serie de imposiciones sociales que las obligan a desdoblarse y a intentar cumplir con todo aquello que se les exige.

Con el fin de impulsar el emprendimiento femenino, nació el proyecto Growuptogether (www.growuptogether.es). Su fundadora es Cristina Amor, una mujer emprendedora con más de veinte años de práctica como abogada y asesora fiscal, que ha vivido esos momentos y es consciente de lo importante que es aclararse y definir los objetivos antes de arrancar cualquier proyecto. Pero su experiencia le ha demostrado también la importancia de no hacer ese camino sola, porque la soledad puede arrastrar al abandono y la culpa.

Desde 2019, en Growuptogether, con el objetivo de guiar y apoyar a mujeres en su viaje empresarial, mantienen un compromiso continuo dirigido a acompañar y formar a emprendedoras con un enfoque innovador: el neuroemprendimiento. Para ello, integran principios de neurociencia y emprendimiento para proporcionar un enfoque único y efectivo en el desarrollo personal y profesional.

El neuroemprendimiento es una disciplina que combina el estudio del cerebro humano con estrategias empresariales para potenciar el rendimiento y el éxito empresarial. En Growuptogether creen firmemente en la importancia de comprender cómo funciona el cerebro y cómo influye en las decisiones, creencias y comportamientos como emprendedoras. La sociedad vive una crisis atencional importante, convirtiendo a sus miembros en adictos de lo superfluo e irrelevante. En Growuptogether trabajan para recuperar esa atención, para devolverle el control a la parte más racional del cerebro (la corteza prefrontal) y salir del estado de supervivencia (cerebro emocional-amígdala).

A través de su enfoque y de su programa de mentoría y formación 4C, ayudan a otras mujeres emprendedoras a:

Comprender sus patrones mentales y superar creencias limitantes.

Optimizar su enfoque, productividad y toma de decisiones.

Cultivar una mentalidad de crecimiento y resiliencia.

Conectar con su audiencia de manera auténtica y efectiva.

Desarrollar estrategias empresariales basadas en la ciencia del comportamiento humano.

Al integrar el neuroemprendimiento en sus programas de mentorización y formación, proporcionan las herramientas y el conocimiento necesarios para alcanzar el máximo potencial y hacer realidad cada sueño empresarial.

En Growuptogether confían en el poder de las mujeres emprendedoras para transformar el mundo. El cerebro es una herramienta poderosa para superar obstáculos, desbloquear la creatividad y lograr el éxito empresarial.

Sobre Cristina Amor Mancebo

Tras más de veinte años de experiencia en diferentes bufetes, esta abogada especializada en Derecho Internacional Humanitario, se dio cuenta de que en el mundo de la consultoría, en muchas ocasiones, los clientes se reducen a números y cifras. Esa perspectiva no era así para ella y con la atención puesta en cada persona que hay detrás de cada empresa, proyecto o idea, fundó Growuptogether.

Se trata de un proyecto centrado en ayudar a las mujeres a clarificar objetivos, trabajar la mentalidad y la viabilidad de sus proyectos, conectar con sus recursos o crear comunidad para saber que no están solas y es más lo que une que lo que separa.

Apasionada por el desarrollo personal, la inteligencia emocional, la neurociencia, la física cuántica y el coaching, Cristina Amor Mancebo se encuentra en un constante aprendizaje para ofrecer una ayuda cada vez más completa y actualizada.

