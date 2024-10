Zucchetti Spain y Expert One firman una alianza estratégica para seguir liderando el mercado ERP

La empresa de referencia en el mundo de la consultoría y gestión de ERP especializado y profesional, Expert One, se incorpora al Canal de Partners de Zucchetti Spain para sumar su experiencia en implantación de sistemas ERP, equipo humano y conocimiento del mercado.

Este acuerdo consolida el compromiso de Zucchetti Spain por garantizar la rapidez y calidad en la ejecución de sus implantaciones, maximizar el alcance geográfico y resolver proyectos complejos para seguir desempeñando un papel determinante en la transformación digital de las organizaciones.

Zucchetti Spain continúa su proceso de expansión y crecimiento en el mercado español, reforzando su red de distribuidores certificados. La última incorporación a su canal ha sido la de Expert One, empresa líder en España en el área de la consultoría, aplicación y gestión de sistemas ERP profesionales.

Un nuevo paso para seguir creciendo y reforzar el liderazgo en el mercado ERP nacional

Desde Zucchetti Spain se valora positivamente la trayectoria, experiencia y saber hacer de Expert One como empresa de referencia a la de resolver proyectos ERP de gran complejidad.

Su papel como consultores en la implementación de soluciones de gestión contribuye a fortalecer la rapidez de la ejecución y la llegada de nuevos clientes, así como a aportar un valor añadido en el mercado nacional, donde su cercanía y experiencia están demostradas. Tal como ha indicado el CEO de Zucchetti Spain, Justino Martínez Salinas:

«La alianza estratégica entre Expert One y Zucchetti Spain permitirá seguir impulsando el éxito de nuestras soluciones, ya que están muy especializados en sistemas ERP, y ayudará a potenciar la rapidez de las ejecuciones destacando por la calidad de las mismas. Expert One conoce muy bien el mercado, son excelentes a la hora de plantear nuevos proyectos y aportan a nuestro canal su gran know how fruto de sus 20 años de experiencia».