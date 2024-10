Ana Locking, Felix Sabroso y las hermanas Ana y Belén López Puigcerver serán jurado en ‘Halloween Con S’

La capital española se prepara para una celebración de la noche más tenebrosa del año sin precedentes con ‘Halloween con S’, organizada por el creador de contenido y periodista Edgard Caro, también conocido como Sensillo con S. Un evento donde cerca de 300 celebridades lucirán elaborados disfraces no solo para disfrutar de una mágica velada, sino que además su creatividad y trabajo tendrá recompensa. La gala contará con un jurado de lujo compuesto por Felix Sabroso, Ana Locking y las hermanas Ana y Belén López Puigcerver que serán los encargados de entregar el premio al mejor disfraz de la noche, pero no será el único, ya que un jurado popular se encargará de votar a través de la página web su look favorito para llevarse el segundo galardón a casa.

El jurado

Félix Sabroso, Guionista y director de cine, (FURIA, Mentiras pasajeras, Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí, Los años desnudos entre otros trabajos internacionales). Ana y Belén López Puigcerver, el dúo de hermanas, quienes acumulan ya un total de 5 premios Goya, especialistas en maquillaje y peluquería y su trabajo, les ha generado múltiples nominaciones (Oscar, BAFTA). Han trabajado de la mano de Alejandro Amenábar, Pedro Almodóvar, Juan Antonio Bayona, etc. Y por último y no menos importante, Ana Locking, Diseñadora de moda y artista multidisciplinaria. Ha ganado premios como el Premio Nacional de Diseño de Moda y se destaca por su estilo único, que fusiona la moda con la narrativa artística. Miembro del jurado en las 4 ediciones de RuPaul´s Drag Race España.

Edgard Caro, quien cuenta con una audiencia global de más de 14 millones de seguidores en redes sociales, se ha propuesto dar un giro radical a la tradicional fiesta de Halloween en España. «Siempre he admirado las celebraciones de Halloween en Estados Unidos y pensé: ¿por qué no traer algo similar a Madrid? Es hora de innovar y ofrecer algo diferente», comenta el creador de contenido, quien también ha contado con el apoyo de la cantante Barei, representante de España en Eurovisión, para elevar el glamour y la creatividad de la celebración. Este evento tendrá su cita en el icónico Palacio de la Prensa, en plena Gran Vía, que este año celebra su centenario. Para realizar este ambicioso proyecto han colaborado como partner Super8, Wella Professionals, Sebastian Professional, OPI, etc.

Unos pocos de los asistentes: Felix Sabroso, Ana y Belén López Puigcerver, Ana Locking, Bibiana Fernández, Jessica Goicochea, Vicco, Nona Sobo, Carmen Farala, Eric Masip, Secun de la Rosa, Sara Vega, La Terremoto de Alcorcón, Jau Fornés, Gloria Camila, Hellena Tablada, Alex Saint, Topacio Fresh, Martita de Graná, Ángela Ponce, Adexe y Nau, Paul Thin, Denna, Alez, Lucas Curotto, Salma, Hugacio Crujiente, Kevin Roldán, Javier Fernández, Lorena Gómez, Melyssa Pinto, JustBoggi, Barei, Carlos Marco, Mariona Terés, Pino Montesdeoca, Michelle Calvó, Fran Berenguer, Marina Carmona, María Eizaguirre, Sara Hurtado.

Fuente Comunicae