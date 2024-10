«Bogotá your home», una muestra de la nueva cara de Bogotá ante el mundo, brilla ante los asistentes a la COP16

«Bogotá your home», la campaña liderada por el Instituto Distrital de Turismo, junto a la Cámara de Comercio de Bogotá e Invest in Bogotá, fue promovida en el marco de la COP16 ante cientos de visitantes, quienes reconocieron algunos de los principales atributos y oportunidades que ofrece la capital para turistas, empresarios e inversionistas.

«Desde Invest in Bogotá acompañamos esta activación para mostrarle al mundo por qué Bogotá es una ciudad llena de oportunidades para los empresarios, para los inversionistas y para los eventos de talla mundial. Esperamos poder acompañar a todos los tomadores de decisiones internacionales para que puedan explorar las oportunidades de inversión que tiene la ciudad como plataforma de expansión y crecimiento de negocios», expresó Isabella Muñoz.

El evento se llevó a cabo en la Casa de Bogotá y de la Cámara de Comercio de Bogotá, ubicada en el Bulevar del Río, en Cali, donde se desarrolla la cumbre de biodiversidad más grande del mundo. Allí la gente asistió a un show musical urbano, una intervención artística de grafiti de gran formato inspirado en los paisajes y el ecosistema de la capital colombiana, entre otras actividades.

«Venimos con la camiseta de Bogotá a mostrar esa ciudad de oportunidades que abre las puertas a propios y visitantes. Trabajamos para que Bogotá sea mucho más, porque merece más», señaló el doctor Ovidio Claros Polanco, presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá.

En el stand también se presentó la exposición fotográfica digital «Bogotá, un destino biodiverso», una muestra con 16 de los principales atractivos verdes y de conservación de la capital, como sus humedales, senderos, miradores y el espectacular Páramo de Sumapaz.

Esta exposición invitó a descubrir estos tesoros naturales y se convirtió a la vez en un completo portafolio visual y una guía turística para quienes deseen explorar la biodiversidad, la riqueza natural de Bogotá y su ejemplo de equilibrio entre lo urbano y lo natural.

La campaña «Bogotá tu casa» – «Bogotá Your Home», busca cautivar y despertar las emociones y la confianza de propios y visitantes; en ese sentido, ha sido producto de un juicioso trabajo de cocreación y articulación efectiva entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá e Invest In Bogotá, instituciones comprometidas con el desarrollo y la competitividad de la ciudad. (Aquí podrás mirar el video oficial de la campaña).

«Bogotá Tu Casa en la COP16 es un ejemplo de trabajar articuladamente el turismo en Bogotá, con el apoyo de la Cámara de Comercio e Invest in Bogotá, y muestra la fuerza que tienen las alianzas para trabajar por la competitividad y desarrollo de Bogotá» destacó el director del IDT, Andrés Santamaría.

Vale la pena destacar que uno de los hitos más importantes de esta campaña se llevará a cabo el próximo 4 de noviembre en Nueva York, en el emblemático Times Square, cuyas pantallas se iluminarán con esta emotiva campaña que buscará generar emociones, confianza, y despertar el interés de potenciales turistas, empresarios e inversionistas, especialmente del mercado norteamericano.

«Camino a la conformidad en biodiversidad desde una mirada local»

Durante el fin de semana, la agencia de promoción de inversión de la ciudad también participó en diferentes actividades, como el panel «Camino a la conformidad en biodiversidad desde una mirada local», un espacio en el que se intercambiaron experiencias con diferentes actores locales y regionales para el desarrollo de herramientas y la implementación de acciones que aporten al cumplimiento de metas nacionales e internacionales para la conservación de la biodiversidad.

En ese sentido, vale la pena destacar que la ciudad ya ha comenzado a implementar una estrategia integral en suelo, aire y agua que busca reducir los niveles de contaminación, que incluye la restauración de los cerros orientales, la gestión eficiente y participativa de la estructura ecológica principal, la mejora de la calidad ambiental -principalmente en el suroeste de la ciudad-, y la gestión integral de las cuencas hidrográficas, entre otras acciones.

No obstante, el alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán hizo un llamado para que cada vez más se tengan en cuentas las voces de las administraciones locales en este tipo de escenarios. «Es muy importante que los gobiernos subnacionales tengan una voz que sea oída, porque sí tenemos las herramientas, somos los que mayor capacidad tendremos para actuar realmente en el territorio, pero como no estamos sentados en el escenario de la negociación, muchas veces esa voz no es escuchada», reconoció.

Posteriormente, Invest in Bogotá acompañó la suscripción conjunta del compromiso por ciudades sostenibles y biodiversidad de la CAF (Corporación Andina de Fomento) en el que ciudades como Bogotá y Santa Marta establecieron como prioridad el cuidado de la naturaleza; así como la 1ra Reunión del Foro de Alcaldes sobre Naturaleza Urbana y Biodiversidad, un espacio donde las ciudades reafirmaron su compromiso en favor de la naturaleza urbana y la biodiversidad, e hicieron un llamado para aumentar la financiación para este propósito.

La COP16, que tiene como objetivo establecer agendas, compromisos y marcos de acción para conservar la diversidad biológica y darle un uso sostenible, así como garantizar la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos, finalizará su agenda de actividades en Cali el próximo viernes 1º de noviembre.

