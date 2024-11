Hello Nails, el gigante de las uñas, factura 40 millones en 2024 e inicia su expansión internacional

Hello Nails ha consolidado su liderazgo en el mercado de estética y manicura en 2024, logrando una facturación récord de 40 millones de euros, un 34% más que el año anterior. Este éxito destaca la solidez de su modelo de negocio y su estrategia profesional, con un margen EBITDA superior al promedio del sector, reafirmando su enfoque en el crecimiento sostenible, la innovación y la calidad.

Hello Nails en 2024: Consolidación del éxito y liderazgo del mercado

La marca cierra el año con un notable crecimiento en el mercado, consolidando 20 tiendas propias y 160 franquicias, y proyectando alcanzar un total de 190 locales antes de fin de año. Este avance no solo refleja la confianza del público en la marca, sino que también evidencia su enfoque proactivo para satisfacer la creciente demanda.

Con la vista en 2025, la compañía planea seguir expandiéndose con la apertura de 40 nuevas tiendas, manteniendo su tendencia ascendente. En términos de empleo, han generado 1.200 puestos de trabajo en total, 170 de ellos en la matriz, mostrando su compromiso con el desarrollo de las comunidades donde opera y su contribución al mercado laboral.

Alianzas Estratégicas: Potenciando el crecimiento y visibilidad en el sector

Hello Nails ha dado un paso clave en su expansión al asociarse con Primark y El Corte Inglés, dos referentes en el sector de moda y retail. Estas colaboraciones permiten a la marca establecer beauty centers dentro de sus establecimientos, ampliando así su visibilidad y facilitando el acceso a sus servicios para un público más amplio.

Expansión internacional: un paso más en una trayectoria ascendente

Un ambicioso plan de expansión internacional para 2025, que incluye la apertura de tiendas propias en Milán, Venecia y Lisboa durante el primer trimestre. Además, en 2026, mediante acuerdos con master franquiciados, abrirán nuevos locales en Italia (Milán y Roma), Bélgica (Gante), Portugal (Lisboa y Porto) y México. La expansión también se extenderá a Estados Unidos con tres tiendas en Miami. Este plan refuerza el objetivo de consolidar su liderazgo en el sector del cuidado de uñas a nivel global, con la intención de seguir creciendo en otros mercados internacionales.

Hello Lashes: abriendo nuevas fronteras

Hello Nails ha ampliado su oferta en 2024 con el lanzamiento de Hello Lashes, una línea especializada en el cuidado de pestañas y cejas. Durante este año, Hello Lashes ha abierto tiendas propias y franquicias, proyectando alcanzar un total de 10 locales. Con una estrategia enfocada en la expansión, la compañía prevé seguir creciendo en 2025, ampliando su red y explorando nuevas oportunidades en el mercado.

Proyecciones para 2025: Hacia un crecimiento continuo y sólido

Para 2025, Hello Nails proyecta un crecimiento del 30%, con una facturación estimada de 50 millones de euros. Este objetivo refleja su confianza en su modelo de negocio y su capacidad para adaptarse al mercado. La compañía prevé mantener su margen EBITDA y mejorar su rentabilidad, enfocándose en maximizar la eficiencia y asegurar un crecimiento sostenible a largo plazo.

