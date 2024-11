Loar Holdings Inc. presenta los resultados del tercer trimestre de 2024

Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) (la «Compañía», «Loar»), informó de resultados récord para el tercer trimestre de 2024.

Tercer trimestre de 2024

Ventas netas de 103,5 millones de dólares, un 25,0% más que en el trimestre anterior.

Los ingresos netos del tercer trimestre de 2024 fueron de 8,7 millones de dólares, 5,8 millones más que en el trimestre del año anterior.

Beneficio diluido por acción de 0,09 dólares.

EBITDA ajustado de 38,1 millones de dólares, un 31,8% más que en el trimestre del año anterior.

El margen de beneficio neto del trimestre mejoró hasta el 8,4%, frente al 3,4% del trimestre del año anterior.

El margen EBITDA ajustado del trimestre fue del 36,8%, frente al 34,9% del trimestre del año anterior.

Beneficio por acción ajustado de 0,15 dólares.

«Nuestros resultados del tercer trimestre demostraron nuestra continua ejecución en los cuatro impulsores estratégicos de valor,» declaró Dirkson Charles, CEO de Loar y Copresidente Ejecutivo de la Junta Directiva. «Logramos nuevamente cifras récord en ventas netas y EBITDA ajustado, impulsados por la fuerte demanda en nuestros mercados finales, tanto comerciales como de defensa».

Loar reportó ventas netas para el trimestre de $103.5 millones, un incremento de $20.7 millones o 25.0% en comparación con el trimestre del año anterior. De forma orgánica(1), las ventas netas aumentaron un 16.5% o $13.7 millones, alcanzando los $96.5 millones.

La utilidad neta del trimestre aumentó $5.8 millones, alcanzando $8.7 millones desde una utilidad neta de $2.9 millones en el trimestre comparable del año anterior. El incremento en la utilidad neta del trimestre fue impulsado principalmente por un aumento en los ingresos operativos y una disminución en los gastos por intereses.

El EBITDA ajustado para el trimestre fue de $38.1 millones, un aumento de 31.8% o $9.2 millones en comparación con el trimestre del año anterior. El EBITDA ajustado como porcentaje de las ventas netas fue de 36.8%, en comparación con el 34.9% del tercer trimestre del año anterior. El incremento en el EBITDA ajustado como porcentaje de las ventas netas se atribuye principalmente a la ejecución de nuestros impulsores estratégicos de valor y al apalancamiento operativo derivado de mayores niveles de ventas.

Desde el comienzo del año

Las ventas netas para los primeros nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $292.4 millones, un aumento de $61.3 millones o 26.5% en comparación con el mismo período del año anterior. De forma orgánica(1), las ventas netas aumentaron un 14.9% o $34.5 millones, alcanzando los $265.6 millones.

La utilidad neta acumulada en el año aumentó $22.6 millones, alcanzando $18.5 millones desde una pérdida neta de $4.0 millones en el mismo período del año anterior.

El EBITDA ajustado para los primeros nueve meses de 2024 fue de $106.2 millones, un aumento de 27.1% o $22.7 millones en comparación con el mismo período del año anterior. El EBITDA ajustado como porcentaje de las ventas netas fue de 36.3%, en comparación con el 36.1% de los primeros nueve meses del año anterior.

Perspectivas para el año completo 2024 – Revisadas al alza

«Como resultado del cierre exitoso de la adquisición de Applied Avionics y nuestro sólido desempeño empresarial, estamos revisando nuestras proyecciones para el año completo 2024», declaró Glenn D’Alessandro, Director Financiero y Tesorero de Loar. «Por lo tanto, esta proyección refleja mayores costos de intereses y amortización debido a la adquisición de Applied Avionics».

Ventas netas: entre $390 y $394 millones, por encima de los $374 millones a $378 millones.

Utilidad neta: entre $19.0 y $20.0 millones, por debajo de los $28.4 millones a $29.6 millones.

EBITDA ajustado: entre $141 y $143 millones, por encima de los $134 millones a $136 millones.

Utilidad por acción diluida: entre $0.20 y $0.22.

Margen de utilidad neta: aproximadamente 5%, por debajo de aproximadamente 8%.

Utilidad por acción ajustada: entre $0.35 y $0.37, por debajo de $0.44 a $0.46.

Margen de EBITDA ajustado: se mantiene en aproximadamente 36%.

Gasto por intereses: aproximadamente $54 millones, por encima de los $42 millones.

Supuestos del mercado: La proyección para el año completo se basa en los siguientes supuestos: Crecimiento de dos dígitos altos en OEM de aviación comercial, jets de negocios y aviación general, por encima de los dos dígitos medios. Crecimiento de dos dígitos medios en el mercado de repuestos para aviación comercial, jets de negocios y aviación general. Crecimiento de dos dígitos altos en defensa, por encima de los dos dígitos medios.



Perspectivas para el año completo 2025

«Al acercarnos al final del año, la fortaleza de nuestra cartera de pedidos nos brinda la visibilidad necesaria para mirar hacia 2025. Creemos que nuestra proyección para 2025 refleja la fuerte demanda que observamos en todos los mercados finales en los que participamos», declaró el Sr. Charles.

Ventas netas: entre $470 millones y $480 millones.

Utilidad neta: entre $33.0 millones y $37.0 millones.

EBITDA ajustado: entre $176 millones y $180 millones.

Utilidad por acción diluida: entre $0.35 y $0.40.

Margen de utilidad neta: aproximadamente 7%.

Utilidad por acción ajustada: entre $0.45 y $0.50.

Margen de EBITDA ajustado: aproximadamente 37.5%.

Gasto por intereses: aproximadamente $60 millones.

• Supuestos del mercado: La proyección para el año completo se basa en los siguientes supuestos: Crecimiento de un solo dígito alto en OEM de aviación comercial, jets de negocios y aviación general. Crecimiento de un solo dígito alto en el mercado de repuestos para aviación comercial, jets de negocios y aviación general. Crecimiento de dos dígitos altos en defensa.



El EBITDA ajustado, la utilidad por acción ajustada y el margen de EBITDA ajustado son medidas financieras no basadas en GAAP que se proporcionan en estas secciones de «Perspectivas para el año completo 2024 – Revisadas al alza» y «Perspectivas para el año completo 2025» de manera prospectiva. La Compañía no proporciona una conciliación de estas medidas prospectivas con las medidas financieras más directamente comparables calculadas y presentadas de acuerdo con GAAP, porque hacerlo podría ser potencialmente engañoso y no práctico, dada la dificultad de proyectar elementos transaccionales impulsados por eventos y otros elementos operativos no centrales en cualquier período futuro. Sin embargo, la magnitud de estos elementos podría ser significativa.

Llamada de conferencia sobre resultados

Se ha programado una llamada de conferencia para inversores y analistas de seguridad el miércoles 13 de noviembre de 2024, a las 10:30 a.m., hora del Este, se puede encontrar una lista de números aquí https://www.incommconferencing.com/international-dial-in. También estará disponible una transmisión en vivo por audio en el siguiente enlace, así como en la sección de Inversores del sitio web de Loar Holdings: https://ir.loargroup.com

