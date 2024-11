BStartup, SeedRocket y Wayra buscan las startups más disruptivas por toda la geografía española

Venture on the Road aterrizará en seis ciudades españolas en su octava edición para buscar las startups más innovadoras del mercado, más allá de Madrid y Barcelona, los dos grandes hubs tecnológicos de referencia en España. El evento itinerante está organizado por BStartup, el servicio financiero de startups y scale ups de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra, el coporate venture capital de Telefónica. Además, cuenta con la colaboración de Google Cloud. En las siete ediciones que llevan hasta la fecha, se han analizado a más de 800 startups y se han visitado más de 30 territorios diferentes reuniendo a cerca de 800 inversores.

El programa, un año más, mantiene su objetivo buscar las mejores oportunidades de inversión de cada región y dar la posibilidad a las startups en fases iniciales de presentar su proyecto ante inversores y generar una red de contactos profesionales de calidad. En concreto, el evento llegará hasta Gijón, Zaragoza, Sevilla, Bilbao, Girona y Alicante. Como siempre, en cada comunidad, Venture on the Road contará con la colaboración de socios del ecosistema emprendedor local.

El ganador nacional de esta octava edición recibirá como premio un paquete de ayudas de todos los socios para consolidar su startup: asesoramiento especializado en finanzas o marketing por valor de 3.000 euros ofrecido por BStartup; participación como proyecto invitado en el Campus de Emprendedores (la 33º edición en mayo de 2025) y tres horas de asesoramiento de SeedRocket; espacio de 6-12 meses en las oficinas de Wayra, así como acceso preferente a sus eventos patrocinados, talleres y formaciones, agenda de contactos y apoyo en comunicación; por último, será parte del programa de nativos digitales de Google Cloud contando con hasta 100.000 dólares en créditos válidos durante 12 meses, revisión de arquitectura y seguimiento técnico con sus ingenieros, así como acceso preferente a formación avanzada de los programas de training de Google Cloud Platform.

Venture on the Road Asturias se celebrará el próximo 4 de diciembre en el Parque Científico Tecnológico de Gijón del CEEI Asturias, donde se anunciará la startup ganadora. La convocatoria está abierta desde hoy hasta el 26 de noviembre a través de la web de Venture On The Road. Además, cuenta con la colaboración de los socios locales como son: CEEI Asturias, Gijón Impulsa, Astur Valley y El Camaleón de Rubik.

El ganador de cada ciudad podrá formar parte del programa de nativos digitales de Google Cloud con hasta 2.000 dólares en créditos válidos durante 12 meses, revisión de arquitectura y seguimiento técnico con los ingenieros de la propia plataforma, así como acceso preferente a formación avanzada de los programas de training de Google Cloud Platform.

Además, todas las startups seleccionadas entrarán automáticamente dentro del proceso de selección del Campus de Emprendedores de SeedRocket (33º o 34º edición), que se celebrará en mayo y noviembre de 2025 respectivamente.

Fuente Comunicae