Las nuevas muñecas Yummiland llegan al mercado español con sus superpoderes de lip gloss

Una revolución en el mundo del juguete ha llegado al mercado este verano, combinando la creatividad y la moda con la fantasía de los superpoderes del lip gloss. La compañía juguetera internacional MGA ha lanzado una serie de muñecas llamadas Yummiland, que permiten a los niños y niñas explorar el mundo de la cosmética de una manera segura y divertida, introduciendo una nueva dimensión al juego tradicional. Entre las características de este nuevo juguete se encuentra la introducción de actividades DIY (do it yourself), la coleccionabilidad y su atractivo cosmético. Esta nueva marca está pensada para pequeños de cuatro años en adelante.

Con el creciente interés en la cosmética y en particular en los brillos de labio por parte de los niños y niñas, cada muñeca Yummi, viene con un brillo labial o bálsamo labial que pueden hacer ellos mismos. Yummiland es un mundo que cobra vida a través de seis valientes y hermosas Yummis que protegen su increíble y comestible ciudad con sus superpoderes que se activan cuando aplican su Lip Gloss mágico. Después de combinar sabor y color, cada Yummi aplica el brillo usando una varita. Cuando descubren que pueden mezclar los sabores de sus brillos labiales, sus poderes se amplifican de maneras inimaginables.

Estos nuevos personajes tienen además una serie alojada en la plataforma YouTube que se estrenó en junio y ya cuenta con más de 500 mil suscriptores.

«MGA Entertainment tiene un sólido historial de innovación de nuevas marcas que los niños y coleccionistas aman, como L.O.L. Surprise!, Bratz, Miniverse de MGA y más», explica Isaac Larian, fundador y CEO de MGA Entertainment. «Yummiland representa cómo las marcas de MGA están creciendo con los tiempos. Con más niños pequeños jugando con maquillaje para sentirse ‘adultos’, diseñamos Yummiland para satisfacer la creciente obsesión con los cosméticos, mientras también creamos un espacio para que los niños simplemente sean niños. Las muñecas son una gran parte de la infancia, y cuanto más tiempo puedan mantenerse a la moda entre la Generación Alpha, más saludables serán esas infancias».

La colección Yummiland, además de incluir seis muñecas con sus distintos brillos labiales combinables entre sí, cuenta con un camión que transporta este cosmético mágico inspirado en las tradicionales furgonetas de helados americanas. Estos juguetes podrán encontrarse en Amazon y los principales marketplaces, supermercados y jugueterías.

Fuente Comunicae