I Más mujeres CEO: los aprendizajes de 8 mujeres CEO que inspiran cambio

«¿Podemos hablar de liderazgo de inspiración femenina cuando el futuro de las empresas pasa por adoptar las cualidades inherentes al mismo?» Inclusión, bienestar, empatía, transformación, etc. Hablar de liderazgo en femenino es hablar de nuevo liderazgo. Así sucedió en el primer encuentro de Más Mujeres CEO, la nueva iniciativa del digital de referencia en liderazgo humanista de habla hispana, que echó a andar el 7 de noviembre en el Ateneo de Madrid.

El acto tomó como referente a Emilia Pardo Bazán (1851 – 1921), novelista y figura clave para las mujeres de nuestro país, ejemplo de resiliencia, de perseverancia y de determinación. En torno a su figura y legado, Canal CEO reunió a un puñado de mujeres que perciben el liderazgo en femenino como «una manera de estar en el mundo, con una capacidad de percepción 360 grados que no es exclusiva de las mujeres, pero que sí es muy innata en ellas», parafraseando a una de las invitadas durante su intervención, Ana López-Casero Beltrán, presidenta de la Asociación Retail Textil España (Arte).

Todas ellas contribuyeron, a través de sus opiniones, a reconfigurar el arte de liderar desde el impulso femenino y en una época donde los grandes cambios ya han llegado.

María Carceller (CEO Grupo Rodilla), la recompensa de liderar el cambio

Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las mujeres en el mercado laboral es a la necesidad de afrontar una carrera profesional lineal cuando las necesidades vitales son cambiantes y abruptas. Para muchas de ellas, a los 30 años, justo a punto de conquistar la cúspide de sus expectativas, les sobreviene la maternidad, como un tsunami, o la necesidad de atender a personas mayores, incluyendo más palos a la rueda del desarrollo. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo sortear esa situación?

Para María Carceller, son varias las claves del impulso femenino en puestos de dirección. Un impulso que, recuerda, no tiene por qué ser lineal, sino adaptado a las necesidades de cada profesional en momentos concretos de su vida, y que necesita del apoyo desde la dirección empresarial y del acompañamiento. De hecho, ese discurso del sacrificio y de la renuncia, ajeno a las ventajas de ocupar un rol de liderazgo, lastran la motivación de las nuevas generaciones. «Más que contar lo que hemos tenido que hacer para llegar es contar lo que puedes disfrutar de una posición».

Carceller apuesta por la inteligencia emocional como pilar de la cultura empresarial, por el acompañamiento desde el liderazgo, por la escucha, la adaptación del plan de carrera y desarrollo profesional y por dar alas a un discurso que no se centre solo en la renuncia sino en la satisfacción y la realización personal y profesional. En definitiva, por un liderazgo con mirada femenina donde las habilidades blandas, emocionales y sociales, sean tan importantes como las duras. «Antes era o ahora o nunca; ahora es todo mucho más flexible, mejor para el desarrollo del talento», subraya Cerceller.

Las otras miradas del liderazgo en femenino

Marta Prieto Asirón, CEO de la editorial Kolima: «Hay que tener carácter (…); creo que el liderazgo no es para todo el mundo, hay algo innato, un impulso, una necesidad que tienes que satisfacer, que te lleva a dar el paso». «Comparto una visión optimista porque llevo 35 años y he visto esa evolución positiva (…), pero no caería en la complacencia porque el coste que tenemos ahora mismo como sociedad está muy lejos del ideal, ¿Quién quiere tener cuatro hijos hoy en día? ¿Cuándo tienen las mujeres hijos? Se les han quitado las ganas (…), estamos muy lejos todavía del equilibrio sistémico».

Virginia Carcedo, Secretaria General de Fundación Once: «Para mí hay algo clave: que los ambientes sean inclusivos, friendly con la diversidad, para que cada uno podamos desarrollar nuestros caracteres o modelos de liderazgo; pienso que no estamos tan bien como creemos y que realmente no todo está ganado, el liderazgo femenino tiene que tener en cuenta la interseccionalidad, no solo que somos mujeres, sino que podemos tener discapacidad o vivir en un entorno rural».

Marta Muñiz, CEO de Schiller University: «De forma natural, las mujeres buscan entornos en los que pueda atreverse y creo que hay que trabajar en dos sentidos: desde la propia organización, que provoque esos espacios (…), mediante el acompañamiento, y para mí es importante también respetar los tiempos (…), ¿por qué tenemos que crecer a través de carreras lineales?, hay que respetar los tiempos (…), los momentos vitales».

Laura Valdeolivas, CEO del Museo LEGENDS, The Home of football: «Te das cuenta de que todos los sectores no están en el mismo momento, yo me encuentro en un mundo muy masculino donde intentas aplicar ese tipo de normas y todavía no están preparados; ahora mismo, de todos los clubes de fútbol solamente hay 4 dirigidos por mujeres (…) Mucha gente piensa que no es necesario el cambio«.

Ana López-Casero Beltrán, presidenta de la Asociación Retail Textil España (Arte) «Se han implementado programas de mentoring muy eficaces y dirigidos por el propio CEO (…), yo creo que para liderar hay que ser muy valiente, porque liderar implica soledad, ir por sitios complejos, vapulear las estructuras y el estatus quo, etc., pero creo que eso es innato a los seres humanos y depende de la causa con la que tú estés comprometida, la fuerza del compromiso personal es la que te mueve a liderar algo«.

Ana Palencia, CEO de Eco Intelligentgrowth: «Vengo del mundo de la construcción y al final no es tan difícil; ¿de primeras puede haber sesgos? Sí (…), pero si luego simplemente te ocupas de lo que debes hacer y te desocupas del que dirán, realmente te respetan, hombre, mujer, mayores y jóvenes; sí veo un reto importante: el autoconocimiento (…) y que los más jóvenes no quieren ser como tú, realmente no quieren por lo que ven (…), que todavía no hemos llegado a una conciliación, que hay una gran soledad».

Celia Caño, Directora General de Mediaplus Equmedia: «Yo creo que no hay liderazgo, ni masculino ni femenino, hay que ser auténtico (…); cuando tú crees en algo, hay que trabajar en ello y a mí me funciona muchísimo el ser honesto, pero me veo incapaz de que los Z quieran algo más, esa cultura del esfuerzo».

Más Mujeres CEO ha echado a andar y le seguirán nuevos encuentros para seguir redefiniendo el liderazgo desde la equidad y bajo la inspiración de mujeres que con sus ideas e iniciativas cambiaron el curso de la historia.

Fuente Comunicae