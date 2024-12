‘Boost’ de vitamina C: cómo el limón y el pomelo ayudan a mejorar el rendimiento deportivo

Cuando se trata de llevar un estilo de vida activo y una alimentación saludable, el limón y el pomelo no pueden faltar en la dieta. Estos cítricos, además de ser deliciosos y versátiles, están cargados de vitamina C, un nutriente que no solo refuerza el sistema inmunitario, sino que igualmente ofrece grandes beneficios para quienes practican deporte.

La vitamina C desempeña un papel clave en la recuperación física gracias a que sus propiedades ayudan a combatir el estrés oxidativo tras un entrenamiento. También es fundamental para producir colágeno, el cual se encarga de mantener las articulaciones saludables, y mejora la absorción del hierro, un mineral imprescindible para el transporte de oxígeno en la sangre.

Por cada 100 gr. comestibles, el limón y el pomelo aportan cerca de 50 y 36 mg de vitamina C, respectivamente, casi la mitad de la cantidad diaria recomendada para un adulto. Esto convierte a ambas frutas en una opción natural y sencilla para cubrir las necesidades nutricionales sin añadir calorías extra.

La ciencia detrás de la vitamina C y el deporte

Entidades como la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) han confirmado que la vitamina C contribuye a reducir la fatiga y el cansancio. De igual modo, destacan su capacidad para proteger las células del daño oxidativo, aspecto sustancial para los atletas que se enfrentan a un desgaste mayor debido al esfuerzo.

Además, el papel de la vitamina C en la contribución de la absorción del hierro, elemento crucial para el transporte de oxígeno en la sangre, ha sido ampliamente reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta cualidad es especialmente relevante en deportes de resistencia, como el running o el ciclismo, donde el rendimiento está directamente relacionado con el nivel de oxígeno en los músculos.

¿Qué dicen los deportistas?

Estos beneficios son divulgados por «Good Move From Europe», iniciativa desarrollada en España por la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (AILIMPO), que cuenta con dos atletas olímpicos como prescriptores, Águeda Marqués y Adrián Ben, los cuales integran tanto el limón como el pomelo en su día a día y destacan las ventajas para su rendimiento deportivo.

Águeda Marqués, finalista de 1.500 m. en los Juegos Olímpicos de París 2024, señala: «El limón y el pomelo son básicos en mi rutina. Por las mañanas bebo agua con un chorrito de limón. También aliño el pescado al horno con limón. Sus propiedades antioxidantes me ayudan a recuperarme mejor, y la vitamina C cuida mis articulaciones y optimiza la absorción de hierro, algo fundamental para rendir».

Por su parte, Adrián Ben, campeón de Europa y subcampeón mundial de 800 m., subraya: «El deporte se basa en tres pilares: entrenamiento, descanso y alimentación. Si alguno falla, los resultados no llegan. El limón y el pomelo me ayudan mucho en la recuperación muscular y resistencia, gracias a la asimilación del hierro que facilita la vitamina C. Son pequeños cambios que marcan la diferencia para un deportista».

