Expert One: Partner de mayor crecimiento en ventas de SAP Business One

Expert One ha sido reconocido en el SAP Summit Partners 2024 como el partner con mayor crecimiento en ventas de SAP Business One. La compañía refuerza su compromiso con la transformación digital de las pymes e impulsa su alianza con Huawei Cloud para ofrecer SAP Business One en la nube, facilitando mayor flexibilidad y ahorro a las empresas