Loar Holdings Inc. anuncia la concesión de incentivos

Loar Holdings, Inc. (NYSE:LOAR) ha anunciado hoy que ha concedido opciones de compra de un total de 68.000 acciones ordinarias a tres nuevos empleados. Las opciones de compra de acciones ordinarias se concedieron sin la aprobación de los accionistas como incentivos materiales a los empleados que se incorporan a Loar, de conformidad con la Sección 303A.08 del Manual de Empresas Cotizadas de la NYSE, y fueron aprobadas por el Comité de Compensación del Consejo de Administración de Loar.

Cada concesión de opciones de compra de acciones ordinarias se otorga en cinco tramos separados de igual tamaño: Tramo A, Tramo B, Tramo C, Tramo D y Tramo E.

El Tramo A se devenga en el primer aniversario de la fecha de concesión, con un precio de ejercicio igual al precio de cierre de sus acciones ordinarias en el día de negociación inmediatamente anterior a la fecha de concesión (el «Precio de Concesión»).

El Tramo B devenga derechos en el segundo aniversario de la fecha de concesión con un precio de ejercicio fijado en el producto de 1,10 y el Precio de Concesión.

El Tramo C se devenga en el tercer aniversario de la fecha de concesión con un precio de ejercicio fijado en el producto de 1,21 y el Precio de Concesión.

El Tramo D se hace efectivo en el cuarto aniversario de la fecha de concesión con un precio de ejercicio fijado en el producto de 1,33 y el Precio de Concesión.

El Tramo E vence en el quinto aniversario de la fecha de concesión, con un precio de ejercicio fijado en el producto de 1,46 y el Precio de Concesión.

Las opciones expirarán (i) a los diez años de la fecha de concesión o (ii) a los 90 días de la extinción de la relación laboral, salvo en caso de fallecimiento, incapacidad o causa justificada, lo que ocurra primero. Las opciones de compra de acciones ordinarias están sujetas a acuerdos de concesión individuales.

Acerca de Loar Holdings Inc.

Loar Holdings Inc. es un fabricante y proveedor diversificado de componentes aeroespaciales y de defensa especializados que son esenciales para las aeronaves y los sistemas aeroespaciales y de defensa actuales. Loar ha establecido relaciones a través de los principales fabricantes de equipos originales aeroespaciales y de defensa y Tier Ones en todo el mundo.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Estas declaraciones no son hechos históricos, sino que se basan en las expectativas y proyecciones actuales de Loar con respecto a su negocio, operaciones y otros factores relacionados. Palabras como «puede», «será», «podría», «sería», «debería», «anticipar», «predecir», «potencial», «continuar», «espera», «pretende», «planea», «proyecta», «cree», «estima» y expresiones similares se utilizan para identificar estas declaraciones prospectivas.

Estas declaraciones son solo predicciones y, como tales, no son garantías de resultados futuros e implican riesgos, incertidumbres y suposiciones que son difíciles de predecir. Los factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los de las declaraciones prospectivas incluyen, pero no se limitan a, incertidumbres relacionadas con las condiciones del mercado, la volatilidad en el precio de las acciones ordinarias de Loar y otros factores relacionados con el negocio de Loar descritos en el Prospecto de la Compañía de fecha 12 de diciembre, 2024, presentado ante la Securities and Exchange Commission («SEC»), con las modificaciones que puedan introducirse ocasionalmente, y el último Informe Trimestral de Loar en el Formulario 10-Q, incluido bajo el título «Factores de Riesgo», y los posteriores documentos presentados por Loar ante la SEC. Cualquier declaración prospectiva en este comunicado de prensa se refiere únicamente a la fecha de este comunicado. Loar no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otro modo, salvo que lo exija la legislación aplicable.

Fuente Comunicae