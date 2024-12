El 42% de los trabajadores españoles se declara satisfecho en su trabajo

Estos son datos recogidos en el estudio ‘The human factor: people and companies in the new global dynamics of work’, elaborado por Gi Group Holding, en el que se analiza la satisfacción actual de los trabajadores, y los factores que influyen en sus prioridades respecto al empleo ideal de diferentes países de Europa, entre ellos, España