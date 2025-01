The Now Corporation contrata a OTC PR Group Inc. para dirigir las relaciones con los inversores

The Now Corporation (OTC PINK:NWPN), pionera en la innovación de la energía solar urbana, se complace en anunciar la contratación de OTC PR Group, Inc. como socio oficial de comunicaciones. Esta colaboración representa un momento crucial para The Now Corporation en su intento de elevar su marca, atraer un mayor interés de los inversores y fortalecer su reputación como líder en sostenibilidad y transformación energética.

La asociación de The Now Corporation con OTC PR Group subraya su compromiso con la transparencia, la participación de los accionistas y la narración estratégica. Con la experiencia sin igual de OTC PR Group, The Now Corporation pretende transmitir su visión a una audiencia global, asegurando que los inversores, socios y partes interesadas estén plenamente alineados con la misión de la compañía de revolucionar la producción de energía solar urbana.

Un paso estratégico hacia un crecimiento sin precedentes

A medida que el mundo gira hacia soluciones de energía renovable, The Now Corporation se encuentra en una posición única para aprovechar el impulso. Con su filial Green Rain Solar Inc. a la vanguardia de la energía solar urbana y la integración en la red, la empresa ha ido construyendo una base de innovación y sostenibilidad. Para comunicar eficazmente estos avances, The Now Corporation ha recurrido al talento de OTC PR Group, cuya probada experiencia en elevar a las empresas públicas a nuevas cotas es perfecta para este ambicioso viaje.

Alfredo Papadakis, Consejero Delegado de The Now Corporation, comentó la asociación:

«Nuestra colaboración con OTC PR Group marca el comienzo de un nuevo capítulo para The Now Corporation. Mientras seguimos ampliando nuestras iniciativas de energía solar, esta asociación garantiza que nuestra historia llegue a todos los rincones de la comunidad inversora. Con su experiencia, estamos preparados para establecer relaciones más sólidas, atraer nuevas oportunidades e inspirar confianza en nuestra misión de transformar los paisajes energéticos urbanos».

Servicios integrales para maximizar el impacto

En el marco de esta asociación, OTC PR Group prestará una serie de servicios adaptados a las necesidades de The Now Corporation, entre los que se incluyen:

Relaciones con los inversores : Atraer a la comunidad inversora mediante mensajes claros y convincentes y una comunicación coherente.

: Atraer a la comunidad inversora mediante mensajes claros y convincentes y una comunicación coherente. Relaciones públicas : Aumentar la visibilidad y credibilidad de la marca mediante campañas estratégicas y una narrativa impactante.

: Aumentar la visibilidad y credibilidad de la marca mediante campañas estratégicas y una narrativa impactante. Medios sociales y gestión de contenidos : Creación de una presencia digital dinámica y atractiva para ampliar el alcance y la participación.

: Creación de una presencia digital dinámica y atractiva para ampliar el alcance y la participación. Posicionamiento en el mercado: Elaboración de una narrativa que destaque el liderazgo de The Now Corporation en sostenibilidad e innovación solar urbana.

Douglas Baker, Presidente de OTC PR Group, expresó su entusiasmo por la colaboración:

«Es un honor asociarnos con The Now Corporation, una empresa que ejemplifica la innovación y las soluciones con visión de futuro en el sector de las energías renovables. Nuestro objetivo es ayudar a amplificar su mensaje, conectarlos con las principales partes interesadas y posicionarlos como líderes en energía solar urbana. Juntos, lograremos hitos notables».

Un futuro brillante para la energía solar urbana

Este anuncio llega en un momento en que The Now Corporation está redoblando sus esfuerzos para transformar los tejados urbanos en centrales eléctricas solares, suministrando energía limpia y eficiente a las ciudades de todo el país. Con el aumento de los costes de la energía en las ciudades, el interés de la empresa por la integración en la red y la innovación sostenible es más importante que nunca.

A medida que The Now Corporation amplía sus iniciativas, la asociación con OTC PR Group servirá de pilar fundamental para impulsar su estrategia de crecimiento. La empresa confía en que esta colaboración no sólo mejore su presencia en el mercado, sino que también refuerce la confianza de los inversores en su potencial a largo plazo.

Aviso legal sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene información de carácter prospectivo en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934 y está sujeto al puerto seguro creado por dichas secciones. Este material contiene declaraciones sobre acontecimientos futuros esperados y/o resultados financieros que son de naturaleza prospectiva y están sujetos a riesgos e incertidumbres. Esto incluye la posibilidad de que el negocio descrito en este comunicado de prensa no pueda concluirse debido a problemas técnicos, de instalación, de permisos u otros imprevistos. Tales declaraciones de futuro implican riesgos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de The Now Corporation difieran materialmente de los aquí expresados. A excepción de lo requerido por las leyes federales de valores de EE.UU., The Now Corporation no asume ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva como resultado de nueva información, eventos futuros, o de otra manera.

Acerca de OTC PR Group, Inc.

OTC PR Group es una empresa líder en relaciones con inversores y relaciones públicas dedicada a ayudar a las empresas que cotizan en bolsa a mejorar su visibilidad, credibilidad y participación de los accionistas. Con décadas de experiencia, la empresa ofrece estrategias personalizadas para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos y prosperar en mercados competitivos.

Sobre The Now Corporation

The Now Corporation, a través de su filial Green Rain Solar Inc, está redefiniendo el panorama energético con soluciones solares urbanas innovadoras. Centrada en la sostenibilidad y la eficiencia, la empresa transforma los tejados en potentes fuentes de energía limpia, suministrando electricidad conectada a la red a zonas urbanas de alto coste. Comprometida con la innovación, The Now Corporation está allanando el camino hacia un futuro sostenible y más brillante.