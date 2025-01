Loar Group Inc. incorpora nueva Directora de Talento a su equipo ejecutivo

Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) da la bienvenida a Nicole Huque como Directora de Talento, bajo las órdenes del Consejero Delegado y Copresidente Ejecutivo Dirkson Charles. En este puesto de nueva creación, Nicole Huque será responsable de reforzar la capacidad de liderazgo y optimizar la cultura orientada al rendimiento en toda la cartera.

«El talento es uno de los impulsores de valor estratégico de Loar y la incorporación de Nicole Huque como nuestra Chief Talent Officer aumenta la capacidad y complementa aún más nuestro equipo ejecutivo», dijo Dirkson Charles CEO & Executive Co-Chairman. «Nicole aporta una gran experiencia en la creación de empresas de alto rendimiento, así como un amplio conocimiento de la industria y fuertes relaciones en el sector aeroespacial y de defensa global».

Antes de Loar, la Sra. Huque trabajó durante 15 años como asesora estratégica de conocidas empresas industriales. Más recientemente, fue socia de la división aeroespacial y de defensa de Krauthamer & Associates, una de las principales empresas de asesoramiento en liderazgo y búsqueda de ejecutivos de Norteamérica. También ha desempeñado funciones directivas en la industria, incluido el cargo de Directora Global de Adquisición de Talento y Contratación de Ejecutivos para B/E Aerospace.

En la actualidad, Huque forma parte del Consejo de Administración de Airlink (una organización mundial de ayuda humanitaria) y del consejo asesor de la Organización de Profesionales Aeroespaciales Negros. La Sra. Huque es licenciada en Psicología por la Universidad de Waterloo (Canadá) y posee un MBA con doble especialización en Finanzas y Marketing por la Pace University – Lubin School of Business de Nueva York.

Sobre Loar Holdings Inc.

Loar Holdings Inc. es un fabricante y proveedor diversificado de componentes aeroespaciales y de defensa especializados que son esenciales para las aeronaves y los sistemas aeroespaciales y de defensa actuales. Loar ha establecido relaciones a través de los principales fabricantes de equipos originales aeroespaciales y de defensa y Tier Ones en todo el mundo.