7 de cada 10 usuarios ya buscan cupones online antes de sus compras para combatir la inflación

Los últimos datos del IPC referentes al mes de enero de 2025 se sitúan en el 2,9%, según detalla el Instituto Nacional de Estadística (INE). El incremento continuado de precios está provocando que cada vez más usuarios comparen el coste de los productos de sus cestas de compra y busquen posibles opciones para ahorrarse dinero.

Según el ‘Barómetro sobre la evolución del ticket de compra’ elaborado por Aecoc Shopperview, en colaboración con Gelt Solutions, la inflación ha reducido un 26% la cesta de la compra en tres años. En nuestro país, y principalmente debido a ello, ha resurgido el llamado ‘cuponeo’. Los usuarios, entrando a una web fiable y segura, pueden lograr bajar el precio de sus compras obteniendo un código de descuento de la manera más sencilla.

Según una encuesta del comparador de precio Idealo.es, el 75,8% de las familias ya utilizan este método de descuento para ahorrarse dinero en las grandes superficies. Los millennials son los que más usan este recurso de ahorro (82%).

El éxito del ‘cuponeo’

Proveniente de Estados Unidos, el uso de cupones se está convirtiendo en una tradición cada vez más arraigada en Europa. Se trata de uno de los medios menos intrusivos y efectivos de publicidad de producto y son los propios consumidores los que pueden elegir qué descuentos utilizar.

Para no caer en estafas, hay que apostar por una web fiable y segura de ‘cuponeo’ verificando en todo momento su autenticidad. BravoDescuento es la página web especializada en códigos de descuento y cupones online que ya está presente en 16 países y que cuenta con un equipo que diariamente verifica las promociones. Las marcas participantes se seleccionan cuidadosamente para ofrecer un site totalmente transparente de cara al consumidor final. Su objetivo es «permitir que el usuario ahorre de modo seguro, controlado y gratuito».

Cuenta con más de 30 categorías de productos y servicios como Vuelos y hoteles, electrónica, deportes, hogar y muebles, joyas, perfumes y cosméticos… Entre su abanico de participantes ya se encuentran marcas TOP como Samsung, Dyson, Desigual, Carrefour, El Corte Inglés, Miravia, MediaMarkt, Barceló Hoteles o Primor, entre otras.

Marco Farnararo, CEO de BravoDescuento afirma que la plataforma destaca por su compromiso con la transparencia, la integridad y la orientación al cliente. «Nos centramos en proporcionar códigos de cupones válidos y fiables para nuestros usuarios, obtenidos a través de una meticulosa investigación por parte de nuestro equipo de expertos. Además, construimos sólidas relaciones con las marcas, ofreciendo códigos de descuento exclusivos, y mejoramos continuamente nuestro sitio basándonos en los comentarios de los usuarios», añade.

Aunque la inflación no da tregua y los precios siguen tensionando los bolsillos, los consumidores españoles han aprendido a moverse con agilidad. Los cupones de descuento ya no son una herramienta puntual, sino parte esencial de su estrategia de compra. Plataformas como BravoDescuento no solo acompañan este cambio: lo impulsan, consolidando el ‘cuponeo’ como una nueva forma de consumir, más inteligente y ajustada a la realidad de hoy.