Social Energy® refuerza su liderazgo en sostenibilidad corporativa en el III Foro Compliance Ebísum

La asistencia de Social Energy® a este prestigioso foro refleja el firme compromiso de la compañía con las mejores prácticas de cumplimiento normativo y su visión de ser un referente en sostenibilidad corporativa. El evento brindó una valiosa oportunidad para compartir conocimientos, establecer sinergias y conocer las últimas tendencias en compliance, un área fundamental para el buen gobierno corporativo y la responsabilidad social empresarial.

El III Foro Compliance Ebísum, organizado por Ebísum All in one Compliance, se ha convertido en un evento clave para las empresas y los profesionales del sector. La cita, que combinó asistencia presencial y streaming para Latinoamérica, contó con un programa de seis mesas temáticas y la participación de reconocidos expertos, tanto del sector privado como del público. Durante la jornada, se trataron temas críticos como la gobernanza y la gestión de riesgos, la sostenibilidad corporativa, la integridad en el sector público, los canales de denuncia e investigaciones internas, la prevención del blanqueo de capitales en el sector inmobiliario y la ciberseguridad aplicada al compliance.

D. José Manuel Rodríguez Martín, Socio, Director de Operaciones y Vicepresidente del Comité de Compliance y Sostenibilidad de Grupo Social Energy®, intervino en la mesa redonda ‘Retos y oportunidades de la sostenibilidad corporativa’. Durante su participación, subrayó la importancia del compliance como herramienta estratégica para las organizaciones comprometidas con la sostenibilidad y explicó el enfoque de Social Energy® hacia la sostenibilidad corporativa como criterio fundamental en su modelo empresarial.

«En Social Energy® creemos firmemente que la sostenibilidad no es solo una meta, sino un camino constante en el que el compliance juega un papel crucial para garantizar la transparencia y la integridad en todas nuestras acciones», afirmó José Manuel.

Por su parte, D. Jorge Manrique de Lara Jiménez, Presidente del Compliance del Grupo Social Energy®, resaltó el compromiso de la empresa con la responsabilidad social y el cumplimiento normativo: «La sostenibilidad y el compliance son pilares estratégicos en Social Energy®. Nuestro objetivo es seguir liderando con el ejemplo, promoviendo un modelo empresarial basado en la ética, el respeto al medio ambiente y el bienestar social».

Sobre Social Energy®

Social Energy® es una empresa referente en el sector de la energía renovable, comprometida con el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad social. Su modelo de negocio se basa en la innovación y la responsabilidad, ofreciendo soluciones energéticas eficientes que contribuyen a un futuro más verde y justo.

Conectando con el planeta, Social Energy® dejó huella en el III Foro Compliance Ebísum, demostrando con hechos y palabras que el camino hacia un futuro más sostenible se construye con innovación, ética y un firme compromiso con la sostenibilidad corporativa.

