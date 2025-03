World of Coffee Geneva 2025 presentará más de 450 marcas de cafés especiales, innovaciones y tecnología

World of Coffee Geneva 2025 es la última oportunidad para que las empresas expongan en una feria comercial de la Asociación de Cafés Especiales (SCA) en el ciclo 2024-2025, tras el gran éxito de World of Coffee Dubai, Specialty Coffee Expo (con todas las entradas agotadas) y World of Coffee Yakarta (con todas las entradas agotadas). Este evento tan esperado dará la bienvenida a 13.000 profesionales internacionales del café procedentes de todos los eslabones de la cadena de valor de los cafés especiales, desde productores hasta altos ejecutivos de grandes empresas multinacionales, que acudirán a Palexpo SA en Ginebra, Suiza, del 26 al 28 de junio de 2025.

«World of Coffee Europe está prosperando en un período de notable crecimiento, con un aumento de la asistencia y un número creciente de expositores y patrocinadores que reconocen el inmenso valor del compromiso en persona», dijo Yannis Apostolopoulos, CEO de la Specialty Coffee Association. «Suiza alberga algunas de las empresas más innovadoras del mundo y se ha convertido en un epicentro del estudio, la innovación, la tecnología y los negocios de los cafés especiales. World of Coffee Ginebra es el único evento europeo dedicado a ampliar y enriquecer toda la cadena de suministro y valor de los cafés especiales. Invitamos a las empresas alineadas con nuestra misión de Hacer mejor el café a que se unan a nosotros».

World of Coffee Ginebra es el mayor evento europeo dedicado a los profesionales de los cafés especiales. Ofrece oportunidades inigualables para mostrar productos e innovaciones a una audiencia de compradores, tostadores y líderes de la industria; crear credibilidad y ampliar la conciencia de marca entre más de 13.000 asistentes internacionales; fortalecer las relaciones comerciales con los principales responsables de la toma de decisiones en la industria del café; y obtener acceso directo a clientes de alto valor, con un 25% de los asistentes que planean invertir más de 1 millón de dólares.

Este acontecimiento cuenta con el apoyo de importantes patrocinadores:

Host Sponsor: BWT water+more

BWT water+more Platinum Sponsor: Barista Attitude

Barista Attitude Diamond Sponsor: Nestlé Professional

Nestlé Professional Gold Sponsor: Alpro

Alpro Además, el Café de Colombia será el País Retrato, con actividades culturales exclusivas y una experiencia de café pop-up.

Los asistentes, muchos de los cuales son creadores de cambios en la industria, se relacionarán con los actores clave de los líderes del café con sede en Suiza y los innovadores globales, incluyendo Nestlé Professional, Blaser Trading, Danstar, Eversys, Fonte Drinks, Thermoplan, Animo, Rex Royal, EC Success Food Sàrl, Ferrum Analytics, Gilda Kaffeemaschinen AG, HACO Ltd., Hamburg Coffee Company (HACOFO), La Dame de Café, Oatly, Olympia Express, Seb Professional, Sucafina, System-Partikel-Technik Sympatec GmbH, Swiss Trading Solutions, Voghera Coffee, Volcafe, WIPF AG, ZURIGA, y muchas más.

Una de las zonas más animadas de la feria, las Aldeas de Tostadores, ofrece una plataforma única para que las empresas de tueste pequeñas y emergentes se pongan en contacto con los asistentes, muestren sus cafés especiales y atraigan a nuevos clientes mayoristas y asociaciones de marcas. Esta animada sección fomenta la innovación, la colaboración y la visibilidad entre los profesionales del café. Además, los expositores y los participantes de la Roaster Village pueden atraer a los asistentes a través de experiencias exclusivas como las Salas de Catación, con espacios dedicados para que productores, distribuidores, tostadores y mayoristas presenten sus cafés a compradores y comerciantes potenciales.

El Mundo del Café Ginebra 2025 destacará la vibrante industria europea del tostado de café, con participantes como 17g Coffee, 2:AM, A Planter’s Daughter, ANÄNA COFFEE FOOD, BB Coffee Company GmbH, Bean In Progress Coffee Roasters, Benesso Coffee, Boreal Coffee Roasters Sarl, CAFE GRANJA LA ESPERANZA SACI, Capadócia Coffees Comercio de Cafes Especiais LTDA, Clearpath Coffee, Cloud Picker, COFFEE BIRD LIMITED, COFFEE PIRATES About Coffee GmbH, COFFEE REPUBLIC S.A., Coffee Roasting Man, Cofinet, Corde Coffee Sarl, CTS GROUP SRL, Dabov, Daterra Coffee, Dimitri’s Coffee, DRIP COFFEE GMBH, DROPSHOT, Fazendas Dutra, Four Hundred (MG) Coffee Roastery, Hacienda La Esmeralda, Haskos- Caffe’ Luigi Ltd., Herz & Son GmbH, HORACE CAFE, INCONEXUS SAS, Istmo Producers Collective GmbH, JNP Coffee, KÁVOHOLIK s. r. o., KROSS COFFEE ROASTERS, Lykke Coffee Farms, Mae Coffee, Mare Terra Coffee, Miro Coffee, Monte Alegre Coffees, Noordpoort Coffee BV, Ocafi, Ojo de Café, Ojo GmbH, Omwani Coffee Company LTD, ORIOLI COFFEE LDA, Plotcoffee GmbH, Prana Chai Europe GmbH, Primrose Specialty Coffee, Recanto Farm, Rent a Barista GmbH, Sensorio Coffee Lab, Spojka Roastery s.r.o., Stoll Kaffee AG, Stow Coffee Roasters, Taf Coffee, TERRES ET HOMMES, The Brick Coffee Roastery, The Coffee Board e.K, The Goodlife Coffee, y muchos más.

«El Mundo del Café Ginebra 2025 es el lugar idóneo para lanzar nuevos productos, conectar con compradores clave y conseguir asociaciones revolucionarias. Con acceso directo a miles de profesionales de la industria, medios de comunicación y clientes de alto valor – 25% de los cuales planean invertir más de 1 millón de dólares – este evento ofrece oportunidades sin precedentes para el crecimiento Empresarial», añadió Apostolopoulos. «Más allá de los negocios, World of Coffee Ginebra es una celebración de la cultura del café, que une a los profesionales apasionados por la calidad del café, la sostenibilidad y la innovación».

Además de la amplia exposición comercial, que contará con más de 450 empresas expositoras, los asistentes podrán participar en diversas actividades, concursos y oportunidades educativas únicas, entre las que se incluyen:

Campeonatos Mundiales del Café – Campeonato Mundial de Arte Latte, Campeonato Mundial de Café de Buen Gusto, Campeonato Mundial de Catadores y Campeonato Cezve/Ibrik

Campeonato Mundial de Arte Latte, Campeonato Mundial de Café de Buen Gusto, Campeonato Mundial de Catadores y Campeonato Cezve/Ibrik Concurso al mejor producto nuevo

Premios al diseño del café

30+ Cupping Sessions

2 Roaster Villages

Ciclo de conferencias y talleres de la SCA

Coffee Business Lounge

Green Coffee Connect

Inscripciones en: www.worldofcoffee.org,