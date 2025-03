All To Car inaugura su showroom en Aruba, liderando la transición hacia la movilidad eléctrica

Un espacio innovador y sostenible

El nuevo showroom de All To Car ha sido diseñado para ser un referente en movilidad eléctrica, híbrida y de combustión. Entre las marcas destacadas se encuentran Chang’an, Dongfeng y Volvo, con vehículos que incorporan tecnologías avanzadas como asistentes de voz, sistemas de mapeo inteligente y pantallas digitales que optimizan la experiencia de conducción.

Además de los vehículos, el showroom cuenta con un laboratorio especializado en baterías de alto voltaje y talleres equipados con herramientas de última generación. Estas instalaciones permiten realizar diagnósticos precisos y reparaciones que garantizan la seguridad y la durabilidad de los vehículos eléctricos. La transparencia es un valor fundamental para All To Car, por lo que los clientes pueden observar en tiempo real las operaciones realizadas en sus vehículos, asegurando confianza y claridad en cada servicio.

Movilidad eléctrica en el futuro de Aruba

Aruba se enfrenta al desafío de adoptar tecnologías sostenibles, y All To Car lidera este movimiento al promover vehículos eléctricos como una solución eficiente y económica para los conductores locales. Según Carlos Enrique Verdugo: «Creemos que la movilidad eléctrica no es solo una tendencia global, sino una oportunidad para que Aruba avance hacia un futuro más limpio y sostenible. Este showroom representa nuestro compromiso de hacer que la innovación sea accesible para todos los residentes de la isla».

Los vehículos eléctricos ofrecidos por All To Car no solo reducen significativamente los costos de combustible y mantenimiento, sino que también cuentan con garantías de hasta 10 años en motores y baterías, superando las expectativas de durabilidad y confiabilidad.

Facilidades para los clientes y opciones avanzadas

Para facilitar la transición hacia la movilidad eléctrica, All To Car ofrece planes de financiamiento, leasing y promociones especiales. Además, la gama incluye opciones de movilidad complementarias como bicicletas y scooters eléctricos, proporcionando alternativas sostenibles para distintos estilos de vida.

Entre los modelos destacados, el showroom presenta automóviles con características como cámaras 360°, interiores premium y modos de conducción avanzados. Estas innovaciones hacen que los vehículos sean ideales tanto para familias como para profesionales que buscan optimizar sus desplazamientos diarios.

Con más de una década de experiencia en la industria automotriz, All To Car se ha posicionado como un líder en la región. Su nuevo showroom no solo es una plataforma para la venta de vehículos, sino un centro de innovación que transforma la manera en que los arubeños se relacionan con el transporte.