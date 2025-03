AIDIN, la IA educativa que revive a Sócrates, llega a las aulas de Abu Dhabi

La Inteligencia Artificial va a impactar en las aulas, pero no todas son iguales. Mientras la IA generativa crea contenido en segundos, la IA educativa transforma como se aprende. ¿El problema? Mucha gente las confunde, y ese malentendido ha generado rechazo en escuelas y familias. De Europa llega AIDIN, la IA pedagógica socrática de STEAM Future Academy que desafía a los estudiantes con el método socrático y zanja ese debate. Esta innovación debuta en EAU de la mano de The Spanish School of Abu Dhabi