El papel de la farmacia en la prevención y manejo del dolor muscular y articular

Según el doctor en fisioterapia Pablo de la Serna, «las farmacias desempeñan un papel integral en el autocuidado al proporcionar asesoramiento experto, educación, y recomendaciones sobre productos y servicios que ayudan a las personas a mantener y mejorar su salud y bienestar». «Los profesionales de la farmacia«, afirma el experto, «están capacitados para aconsejar sobre una gran variedad de temas relacionados con la salud, desde la prevención y el tratamiento de enfermedades menores hasta el uso adecuado de medicamentos de venta libre, la nutrición y el manejo del estrés que provoca el encontrarse mal».

Asimismo, explica, «pueden recomendar medicamentos, productos farmacéuticos y terapéuticos que no requieren prescripción médica, y tienen los conocimientos para ‘educar’ al paciente sobre cómo deben utilizarlos, qué dosis son las adecuadas, los efectos secundarios y cómo evitar interacciones con otros medicamentos».

El rol de la oficina de farmacia en educación y prevención

Uno de los principales roles del farmacéutico, explica De la Serna, es «educar a los pacientes sobre estrategias para prevenir el dolor muscular y articular». Esto incluye desde la promoción de hábitos saludables y prevención de lesiones hasta recomendaciones sobre nutrición o terapias para paliar el dolor.

En lo que se refiere a la promoción de hábitos saludables, el experto explica que «el farmacéutico puede recomendar ejercicios específicos que mejoren la fuerza y flexibilidad muscular, así como asesorar sobre posturas correctas para evitar tensiones innecesarias». Asimismo, «mediante la educación y consejo sobre técnicas adecuadas de calentamiento y estiramiento antes de actividades físicas, el farmacéutico contribuye a reducir el riesgo de lesiones musculares«.

Los farmacéuticos también «pueden orientar a los pacientes sobre la importancia de una dieta equilibrada rica en nutrientes esenciales como calcio, vitamina D y ácidos grasos omega-3, que son beneficiosos para la salud articular», explica De la Serna. El doctor en fisioterapia destaca que «una nutrición adecuada es muy relevante en la prevención de todo tipo de afecciones».

Manejo del dolor muscular y articular

Más allá de la prevención, desde la oficina de farmacia, además de recomendar tratamientos farmacológicos de venta libre y garantizar el uso correcto de los medicamentos prescritos por el médico, «se puede recomendar el uso de terapias para el dolor, como la fisioterapia o la terapia de calor, una opción efectiva para aliviar tensiones musculares y mejorar la circulación en áreas doloridas». «El farmacéutico», añade el doctor en fisioterapia, «explicará al paciente qué terapia o producto es el más adecuado y le educará sobre cómo utilizarlo dependiendo de la naturaleza de la lesión o molestia».

En lo que se refiere a dolores musculares y articulares, De la Serna apuesta, por la aplicación de parches térmicos, «que no contienen medicamentos, son muy útiles, ya que aumentan el flujo sanguíneo, alivian el dolor y ayudan a la relajación de los músculos[1], y existen diversos modelos para una adaptación idónea según la zona del cuerpo a tratar, ya sean cervicales, dorsales, lumbares, muñecas o rodillas».

Así pues, «en caso de molestias leves y dolencias menores, el farmacéutico se erige en un prescriptor de confianza que evita que el paciente se automedique y a la vez contribuye a reducir el colapso de los centros sanitarios«. Y, «por descontado, si fuera necesario, derivará al paciente al médico de familia o especialista».

Identificación de factores de riesgo y coordinación con otros profesionales de la salud

Según Pablo de la Serna, «el farmacéutico está en una posición única y privilegiada para identificar factores de riesgo en los pacientes, como obesidad, sedentarismo o antecedentes familiares de enfermedades articulares». Mediante consultas personalizadas, «puede alertar a los pacientes sobre la importancia de adoptar medidas preventivas y, si es necesario, derivarlos a otros profesionales de la salud».

En este sentido, se debe tener en cuenta, explica el experto, que «la colaboración interdisciplinaria es esencial para un manejo efectivo del dolor muscular y articular«. «Los farmacéuticos pueden trabajar conjuntamente con fisioterapeutas, reumatólogos y médicos de atención primaria para garantizar un enfoque integral que aborde tanto los síntomas como las causas subyacentes del dolor», concluye.

