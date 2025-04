Moderna mostrará su amplia investigación en enfermedades infecciosas en ESCMID 2025

Moderna, Inc. (NASDAQ:MRNA) anuncia que presentará en el Congreso Mundial de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases), que se celebrará en Viena (Austria) del 11 al 15 de abril de 2025, sus investigaciones en múltiples áreas de las enfermedades infecciosas, como el COVID-19, la gripe, el virus respiratorio sincitial, el citomegalovirus, el norovirus y el mpox