Jennifer López actuará en Santa Cruz de Tenerife en julio

La estrella internacional Jennifer López visitará la isla para participar en el Tenerife Cook Music Fest 2025, ofreciendo un espectáculo cargado de energía, baile y grandes éxitos. Jennifer López es cantante, actriz y empresaria, reconocida globalmente por éxitos como On the Floor, Jenny from the Block, Let’s Get Loud y el popular El Anillo pa’ cuándo. Con una carrera que abarca más de dos décadas, Jennifer López ha vendido millones de discos, protagonizado películas taquilleras y recibido múltiples reconocimientos internacionales.

Junto a Jennifer López, el cartel confirma a artistas de primer nivel como Sebastián Yatra, reconocido por sus baladas pop y ritmos urbanos que encabezan las listas de éxitos; Olga Tañón, la icónica ‘Mujer de Fuego’ y embajadora oficial del festival, cuya energía inigualable la ha convertido en leyenda del merengue; Juan Magán, pionero del electro-latino y referente obligado en las pistas de baile; Justin Quiles, joven exponente del reguetón que acumula millones de reproducciones con cada nuevo lanzamiento; La India, la ‘Princesa de la Salsa’ famosa por su fuerza interpretativa; Víctor Manuelle, el ‘Sonero de la Juventud’, con décadas de éxitos en la salsa romántica; Leoni Torres, cantautor cubano que fusiona la tradición de su tierra con toques pop; Óscar de León, aclamado mundialmente como el ‘Sonero del Mundo’ por clásicos como Llorarás; y la legendaria orquesta El Gran Combo de Puerto Rico, conocida como ‘La Universidad de la Salsa’ tras más de seis décadas de carrera.

Destaca también la presencia de Beéle, la joven promesa colombiana de tan solo 21 años que ha irrumpido con fuerza en la escena urbana. Sus sencillos, entre los que se cuentan Loco e Inolvidable, suman ya más de mil millones de reproducciones en plataformas de streaming, lo que confirma su vertiginoso ascenso y el gran respaldo de una audiencia global. Con esta combinación de leyendas consolidadas y nuevas voces, el festival ofrece una mezcla irresistible de merengue, salsa, reguetón, pop latino y fusiones actuales para todos los gustos.

El Tenerife Cook Music Fest 2025 se consolida así como uno de los grandes referentes a nivel internacional, gracias a su fusión de música, gastronomía y entretenimiento en un entorno único. Este año ha experimentado una profunda renovación en diseño y desarrollo, con la ampliación de nuevas zonas de barras, la incorporación de diversas áreas gastronómicas y la creación de nuevos espacios de ocio y descanso —entre ellos una zona especialmente diseñada para el disfrute de todos los asistentes—, todo con el fin de brindar mayor comodidad a los asistentes entre concierto y concierto. Además, se han mejorado las zonas del festival con servicios exclusivos y se han instalado baños de diseño para quienes deseen una experiencia más personalizada.

La isla de Tenerife, célebre por su clima inigualable y su cálida hospitalidad, volverá a convertirse en el escenario perfecto para recibir a miles de seguidores que harán de este encuentro una cita imprescindible del verano de 2025. Las entradas están a la venta en https://cookmusicfest.es.