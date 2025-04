U.S. Polo Assn. presenta la colección primavera-verano 2025 en la Costa de California

U.S. Polo Assn., la marca oficial de la Asociación de Polo de Estados Unidos (USPA), ha lanzado su icónica colección primavera-verano de inspiración deportiva para 2025. El lanzamiento de esta temporada captura el estilo moderno y americano de la marca con los pintorescos paisajes de las hermosas playas y parques de la soleada San Diego, California.

Desde las impresionantes costas de La Jolla hasta la elegancia histórica de Balboa Park y la exuberante vegetación de Lakeside Polo Club, estos lugares emblemáticos enmarcan a la perfección la Colección Primavera-Verano 2025. Este lanzamiento de temporada también incluye la emocionante Colección 135 Aniversario, que celebra el homónimo de la marca y la inspiración deportiva, la USPA.

«Cada colección creada por el U.S. Polo Assn. Global Design Team se basa en nuestra arraigada historia en el deporte del polo, al tiempo que amplía los límites de la creatividad para la marca», dijo J. Michael Prince, Presidente y CEO de USPA Global, la empresa que gestiona y comercializa la marca global y multimillonaria U.S. Polo Assn. «La colección de esta temporada subraya nuestro compromiso con el estilo atemporal y nuestra dedicación a ofrecer prendas de inspiración deportiva que honren la legendaria herencia de nuestra marca y entusiasmen a nuestros consumidores y aficionados al deporte de todo el mundo».

La colección U.S. Polo Assn. Primavera-Verano 2025, fotografiada a lo largo de la impresionante costa de California, presenta una sofisticada y colorida paleta de tonos pasteles y vibrantes. Tanto las modelos como los jugadores de polo lucen una gran variedad de tejidos de clima cálido, como linos transpirables, suaves tejidos de rizo y ligeros tejidos de punto, ideales para el cambio de estación. Los estallidos de color combinados con tejidos de textura versátil se pueden ver en la moda más reciente de U.S. Polo Assn., como los elegantes polos, los cómodos vaqueros y los suaves vestidos de temporada. Las atrevidas y coloridas rayas aparecen en toda la colección en combinaciones de colores únicas junto a vibrantes accesorios, como calzado de moda, gafas de tendencia y elegantes bolsos cruzados.

«La colección U.S. Polo Assn. Spring-Summer 2025 Collection se centra tanto en el estilo como en la comodidad, utilizando materiales de alta calidad y diseños detallados que los consumidores pueden añadir fácilmente a sus armarios en la transición del clima fresco a las temperaturas cálidas», dijo Jessica Ramesberger, Ejecutiva de Merchandising y Diseño de U.S. Polo Assn. «Nuestra última Colección ofrece piezas divertidas, funcionales y con estilo para toda la familia esta temporada».

U.S. Polo Assn. también se enorgullece de lanzar la Colección 135 Aniversario de la marca en la primavera de 2025. La colección de edición limitada celebra la extensa herencia y el legado de la marca en el deporte del polo. Esta distintiva colección cápsula incluye prendas y accesorios que ponen de relieve el estilo clásico americano de larga tradición de U.S. Polo Assn. y las características rayas rojas, blancas y azules de la marca.

«El ambiente relajado de San Diego, con sus cielos soleados y playas de arena, captura perfectamente el espíritu de nuestra Colección Primavera-Verano 2025, que incluye piezas de nuestra icónica Colección 135 Aniversario», dijo Stefanie Coroalles, Vicepresidenta de Marketing Global de USPA Global. «Desde las playas bañadas por el sol de La Jolla hasta el encanto atemporal de Balboa Park y el animado telón de fondo de Lakeside Polo Club, los lugares que seleccionamos para nuestra sesión de fotos enfatizaron el ambiente deportivo, divertido y casual de nuestros últimos diseños».

«Estos entornos únicos no sólo reflejan el relajado y aventurero estilo de vida californiano, sino que también encajan perfectamente con el compromiso de nuestra marca de combinar un gran estilo con la comodidad y la accesibilidad», añadió Coroalles.

Conocida en todo el mundo por su estilo auténtico y deportivo, la colección U.S. Polo Assn. Primavera-Verano 2025 se mantiene fiel a la identidad de la marca con prendas clásicas americanas atemporales. La colección también incluye artículos con ciertos atributos que forman parte del programa de sostenibilidad global de la U.S. Polo Assn., USPA Life. Este programa, que anima a todos a «poner de su parte», encarna el compromiso de la marca con la responsabilidad medioambiental y social, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible para garantizar un impacto positivo en las personas, los productos y el planeta. La ropa y los accesorios para hombre, mujer y niño de la Colección Primavera-Verano 2025 están disponibles en las tiendas U.S. Polo Assn. y en línea en todo el mundo.

Sobre U.S. Polo Assn. y USPA Global

U.S. Polo Assn. es la marca oficial de la United States Polo Association (USPA), la mayor asociación de clubes de polo y jugadores de polo de Norteamérica, fundada en 1890 y con sede en el USPA National Polo Center de Wellington, Florida. Este año, la U.S. Polo Assn. celebra 135 años de inspiración deportiva junto a la USPA. Con una presencia global multimillonaria y una distribución mundial a través de más de 1.200 tiendas minoristas de U.S. Polo Assn., así como miles de puntos de distribución adicionales, U.S. Polo Assn. ofrece ropa, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños en más de 190 países de todo el mundo. Acuerdos históricos con ESPN en Estados Unidos y Star Sports en la India retransmiten ahora varios de los principales campeonatos de polo del mundo, patrocinados por U.S. Polo Assn., haciendo accesible este apasionante deporte a millones de aficionados de todo el mundo por primera vez.

U.S. Polo Assn. ha sido nombrada constantemente uno de los principales licenciatarios deportivos globales del mundo junto con la NFL, la NBA y la MLB, según License Global. Además, la marca inspirada en el deporte está siendo reconocida internacionalmente con premios por su crecimiento global y digital. Debido a su enorme éxito como marca global, U.S. Polo Assn. ha aparecido en Forbes, Fortune, Modern Retail y GQ, así como en Yahoo Finance y Bloomberg, entre otros muchos medios de comunicación destacados de todo el mundo.

Más información: uspoloassnglobal.com y @uspoloassn.

USPA Global es una filial de la USPA y gestiona la marca global y multimillonaria U.S. Polo Assn. A través de su filial, Global Polo Entertainment (GPE), USPA Global también gestiona Global Polo TV, que ofrece contenidos deportivos y de estilo de vida. Más información: globalpolo.com.