Lidl redefine la moda presentando en una pasarela inclusiva su colección primavera-verano de Esmara

La moda va mucho más allá de la estética: es una forma de expresión, una declaración de identidad y una herramienta para reivindicar la libertad personal. Con esa filosofía, Lidl ha presentado en Madrid su nueva colección primavera-verano 2025 de Esmara, en un evento que ha reunido a la icónica modelo Judit Mascó —nueva embajadora de la marca— y a la estilista Mayte de la Iglesia, junto a un elenco de modelos que representan la pluralidad real: distintos cuerpos, edades y estilos que demuestran que la moda no entiende de límites.

Por primera vez, Lidl ha apostado por un formato pasarela para mostrar el espíritu de sus colecciones cápsula: Modern Neutrals, Caribbean Summer, Lino e Ibiza Feelings. Prendas diseñadas para adaptarse al ritmo diario de la mujer contemporánea, pensadas para acompañarla en todas sus facetas, reflejando su personalidad y su estilo sin renunciar a la comodidad ni al diseño.

Esta propuesta no solo reivindica una moda accesible, sino también inclusiva y consciente. Las colecciones están disponibles en tallas que van desde la 34 hasta la 48 (según prenda), y han sido confeccionadas con tejidos sostenibles como viscosa LENZING™ EcoVero™, algodón de la iniciativa Cotton Made in Africa y poliéster reciclado certificado con el Global Recycled Standard. Un compromiso con el entorno y con las personas, sin renunciar a la asequibilidad: las prendas están disponibles desde 3,99€, con total looks por menos de 19€.

Cuatro cápsulas, cuatro formas de vivir la moda

Cada colección está inspirada en un universo distinto, pero todas comparten una misma esencia: libertad, autenticidad y versatilidad.

Modern Neutrals : Una línea de básicos atemporales en tonos suaves como camel, crudo o azul marino. Piezas fáciles de combinar que elevan el fondo de armario y se adaptan a cualquier ocasión, apostando por una elegancia sin esfuerzo.

Lino : Prendas ligeras y frescas confeccionadas con tejidos sostenibles. Con colores como coral, verde o estampados florales, esta colección conecta con la tendencia arty de la temporada, ofreciendo combinaciones llenas de vitalidad para los días de primavera.

Caribbean Summer : Una explosión de color y estampado. Con rojos vibrantes y prints tribales en blanco y negro, esta línea permite jugar con contrastes, crear looks monocromáticos o explorar combinaciones más atrevidas. Una oda al verano más expresivo y enérgico.

Ibiza Feelings: De espíritu boho chic, esta propuesta respira verano por cada costura. Predominan los tonos tierra, crudos y blancos, que resaltan el bronceado y evocan el estilo relajado y sofisticado de la isla. Los tejidos de punto y los cortes fluidos dan vida a looks desenfadados con un toque chic.

Moda que empodera, moda para todas

La elección de Judit Mascó como embajadora de Esmara pone de relieve el compromiso de Lidl con una moda democrática. Según la modelo, la diversidad de tallas, la accesibilidad económica y la calidad deben ir de la mano para que todas las mujeres puedan disfrutar de la moda y sentirse bien consigo mismas. En esta misma línea, la estilista Mayte de la Iglesia ha creado una selección de looks con prendas de las cuatro colecciones, pensados para inspirar a mujeres reales a vestirse sin etiquetas ni normas.

Esmara vuelve a demostrar que el estilo no tiene por qué estar reñido con el precio, ni con la comodidad, ni con el compromiso. Una propuesta que invita a todas las mujeres a vestirse con libertad y a reivindicar su identidad a través de la moda.

Las colecciones estarán disponibles progresivamente en las más de 700 tiendas Lidl en España y en su tienda online lidl.es.