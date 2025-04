Ocupación total esta Semana Santa gracias a la tecnología: automatización, data e IA

Los viajes se planean con más antelación, pero también con más exigencias. Esta Semana Santa se perfila como una de las más activas de los últimos años para el turismo en España, con previsiones que rozan la ocupación total en muchos destinos del litoral y del interior. Este repunte de la movilidad está impulsado en gran parte por la capacidad del sector para integrar tecnología en cada punto del viaje, ofreciendo experiencias más fluidas, personalizadas y adaptadas a un viajero cada vez más digital y exigente.

​Según fuentes del sector, las reservas hoteleras en España para la Semana Santa de 2025 han experimentado un crecimiento del 24,4% en comparación con el mismo período de 2024. En este sentido, la tecnología está reconfigurando las preferencias del turista, y buena parte de la demanda se está volcando hacia propuestas que destacan precisamente por su nivel de digitalización, compromiso sostenible y capacidad de adaptación a cada perfil. Además, la inteligencia artificial, el big data o están ayudando a predecir la demanda, ajustar precios en tiempo real o incluso optimizar el flujo de turistas para evitar la saturación en determinados puntos.

«En un sector tan sensible a las expectativas como el turismo, la tecnología no debe limitarse a hacer más eficientes los procesos: tiene que enriquecer la experiencia. La clave está en utilizar herramientas digitales para anticiparse a las necesidades del viajero, ofreciendo soluciones personalizadas y en tiempo real que superen sus expectativas. Quien sepa combinar automatización con enfoque humano tendrá una ventaja competitiva decisiva en el mercado actual», explica Juan Luis Moreno, Partner & Managing Director de The Valley Business & Tech School.

En este nuevo escenario vacacional, los expertos de escuela de negocios y tecnología han analizado las principales tecnologías que están redefiniendo el turismo, impulsando su transformación y ofreciendo nuevas oportunidades de negocio:​