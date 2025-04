Allianz Seguros refuerza su liderazgo en sostenibilidad con la certificación LEED Platinum

Allianz Seguros ha obtenido la distinción Platinum de la certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) para sus principales edificios en Madrid y Barcelona. Este reconocimiento se suma a la certificación WELL Platinum obtenida en 2024, hitos que la consolidan como un referente en sostenibilidad en el sector asegurador. Estos logros no solo resaltan el compromiso de la compañía con el medio ambiente, sino que reflejan su implicación con el bienestar de los empleados y la comunidad.

Desde que, en 2020, obtuviera las primeras certificaciones LEED y WELL (ambas combinadas) Allianz Seguros ha sido pionera y continúa destacando en un sector que avanza rápidamente, por su enfoque continuo en la mejora y la innovación. Para la obtención de su certificación LEED, nivel Platinum y la recertificación de WELL, ha sido fundamental integrar las directrices de ambos estándares en todos los proyectos y especialmente en aquellos de más reciente desarrollo.

Espacios de trabajo diseñados para el bienestar y la sostenibilidad

En el ámbito del espacio de trabajo, por ejemplo, se implementaron medidas como el control de la calidad del aire interior en tiempo real, la promoción de la hidratación mediante fuentes de agua ubicadas a menos de 30 metros de todos los puestos de trabajo o un control mensual de la calidad del agua. Además, se ha mejorado la calidad de la iluminación, garantizando una intensidad adecuada y un índice de deslumbramiento (UGR) inferior a 17. También se priorizó la ergonomía de las sillas, generando un 100% de puestos de trabajo regulables en altura, con elementos de diseño biofílico, revestimientos con absorción acústica y materiales sostenibles con baja emisión de compuestos orgánicos volátiles.

El Allianz Bistró (zona de comedor y cafetería para todos los empleados) ha sido otro proyecto clave, que no solo ha integrado estas medidas, sino que ha contribuido a la categoría de Nutrición de WELL, al ofrecer opciones saludables en su menú diario.

La certificación LEED es un sistema de certificación internacional para edificaciones sostenibles, desarrollado por el U.S. Green Building Council (USGBC). En España, solo hay 218 edificios con el nivel Platinum alcanzado por Allianz Seguros, lo que subraya la relevancia del logro. Allianz Seguros se posiciona, así como una de las compañías (también dentro del Grupo Allianz) que consigue esta certificación para dos edificios completos (sus sedes de Madrid y Barcelona)

Además, la compañía ha recibido un reconocimiento específico en la categoría de Energía, el que tiene el mayor impacto en la sostenibilidad y en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Gracias a la implementación de iluminación LED, sensores de presencia, un sistema de monitorización de calidad de aire interior en tiempo real y la auto-generación de electricidad mediante placas fotovoltaicas, ha conseguido una puntuación especialmente alta en la evaluación LEED.

Un doble objetivo para un entorno más sano y responsable

Por otra parte, la combinación de las certificaciones LEED y WELL refuerza el compromiso de la compañía con el bienestar de los empleados. Mientras que la certificación LEED se centra en la sostenibilidad ambiental, WELL se enfoca en la salud y el bienestar de las personas que ocupan los espacios. Este enfoque dual pone a disposición de los equipos un entorno de trabajo que promueve tanto la salud física como la mental.

La obtención de la certificación Platinum LEED es un paso significativo en la estrategia de la compañía en el ámbito de la sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Este logro no solo posiciona a Allianz Seguros a la vanguardia del sector, sino que establece un estándar para futuras iniciativas en sostenibilidad y bienestar.

Allianz Seguros reafirma su compromiso con un futuro más sostenible y saludable. A medida que continúa innovando y mejorando sus prácticas, reafirma su decisión de liderar el camino hacia un entorno laboral que beneficie tanto a sus empleados como a la comunidad en general.

Sobre Allianz Seguros

Allianz Seguros, la principal filial del Grupo Allianz en España, destaca como líder en el sector asegurador español. Proporciona una combinación única de proximidad física y avanzada tecnología para satisfacer las necesidades de sus clientes. Con más de 2.000 empleados en sus sucursales y delegaciones y una red extensa de más de 7.000 mediadores, Allianz Seguros garantiza un servicio cercano y personalizado.

La compañía utiliza herramientas innovadoras como su aplicación para smartphones y tabletas, un área de eCliente en su web corporativa, y la comunicación directa a través de más de 500.000 SMS enviados anualmente a sus clientes. Allianz Seguros ofrece una de las gamas de productos más completas e innovadoras del mercado, fundamentada en el concepto de seguridad integral. Sus productos abarcan desde seguros personales y familiares, como Vida, Autos, Hogar, Accidentes y Salud, hasta soluciones empresariales como Multirriesgos para empresas y comercios, además de opciones aseguradoras personalizadas para necesidades más complejas.

Como parte del Grupo Allianz, uno de los principales aseguradores y gestores de activos del mundo, Allianz Seguros se beneficia de la solidez y experiencia global del grupo, que atiende a más de 122 millones de clientes en más de 70 países. Con un enfoque en la integración de criterios ecológicos y sociales en sus procesos de negocio, Allianz se posiciona como líder en sostenibilidad en la industria aseguradora, según el Dow Jones Sustainability Index.