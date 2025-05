Eviden prueba con éxito comunicaciones críticas 5G para coordinar equipos de emergencias en remoto

Eviden, la empresa del Grupo Atos líder en ámbito digital, cloud, big data y seguridad, anuncia que lidera el subproyecto "Remote Coordination and Interworking of First Responders in Emergency Situations", ganador de la última convocatoria abierta de TrialsNet, un proyecto financiado por la Unión Europea. En el marco de este proyecto se organizó una prueba en colaboración con el Cuerpo de Bomberos de Madrid, el instituto IMDEA Networks y Ericsson en el laboratorio 5TONIC