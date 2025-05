Historias de éxito en la era digital: cómo cambiar la carrera gracias a Nuclio Digital School

Nuclio Digital School, una de las escuelas líderes en formación digital en España, se ha convertido en el trampolín que cientos de profesionales han utilizado para dar un salto decisivo en sus carreras.

Cada historia es un testimonio de superación y en este artículo, se recogen algunos de los cientos de testimonios de personas que han logrado cambiar su carrera para siempre, gracias a su paso por Nuclio Digital School. Para algunos, como David Carlón, quien actualmente trabaja como Data Engineer, significó dejar atrás un sector que no le ofrecía crecimiento. «El contacto humano y el enfoque práctico de Nuclio Digital School fueron clave. Aprender de profesionales con más de una década de experiencia, como Pedro Costa, me permitió entender que nadie te va a regalar nada en este sector».

Para otros, como Alicia Penalba, quien ejerce como Supply Chain Analyst, fue el puente entre dos mundos: la cocina y el análisis de datos. «Lo que más destaco es el equipo docente. No solo eran expertos, sino que tenían una verdadera vocación por enseñar«.

La información como poder transformador

En la era digital, la información es poder, pero solo cuando se convierte en conocimiento aplicado. Los alumnos de Nuclio Digital School no solo absorben teoría; la transforman en habilidades prácticas. Juan Serrano, lo tiene claro: «Yo siempre me apunto a todo. Desde la Welcome Week de Nuclio Digital School, hasta las hackathons con CaixaBank. Cada evento era una oportunidad para aprender y conectar«. Este enfoque, donde el aprendizaje va más allá del aula, permite a los estudiantes experimentar y descubrir su potencial. De hecho, permitió a Juan dar un giro completo en su carrera, permitiéndole entrar en el mundo de la programación en tiempo récord y estar ejerciendo actualmente como Mid Full Stack Engineer.

Miguel Fernández Angulo, que pasó de Data Engineer a Data Scientist Senior, destaca que «la clave fue la combinación de storytelling y técnicas avanzadas de Machine Learning». Pero para él, más allá de las habilidades técnicas, fueron los consejos sobre soft skills lo que le permitieron avanzar con seguridad en su carrera.

María José Sulbarán, quien trabaja actualmente como Product Owner, no solo reforzó sus conocimientos en Product Management, sino que lideró el lanzamiento de NXP Terminals durante el CTAC25. «Las metodologías SCRUM y el enfoque práctico de Nuclio me dieron las herramientas para liderar proyectos estratégicos con confianza».

Diferenciarse en un mundo competitivo

Formarse es el primer paso, pero destacar es el verdadero reto. En Nuclio Digital School, los alumnos aprenden a diferenciarse a través de proyectos reales, donde enfrentan problemas del mundo laboral. «No se trata solo de tener un título, sino de demostrar que sabes hacer las cosas», comenta Alicia Penalba. David Carlón añade: «La sinceridad de los profesores y su experiencia práctica me prepararon para enfrentar el mercado laboral con los pies en la tierra».

Además, los eventos de networking, los workshops y las mentorías no son solo actividades complementarias, sino pilares clave del aprendizaje. «Las mentorías de Clara Echevarría fueron fundamentales para entender el mercado laboral y enfocar mi búsqueda de empleo», afirma David Carlón.

En Nuclio Digital School, aprender no es un fin, sino un medio para crecer. «Los eventos, los talleres y el contacto constante con profesionales del sector son la diferencia«, asegura Juan Serrano.

María José Sulbarán constata el factor diferenciador que supone una metodología práctica, un contenido actualizado y un buen claustro docente.»Destacaría lo actualizado y accionable del contenido, el dinamismo de las clases y la cercanía del equipo docente. Aprendí tanto de los profesores como de mis compañeros, que venían de sectores muy diversos y aportaban perspectivas distintas».

¿Qué hace único a Nuclio Digital School?

Formación práctica desde el primer día , con proyectos reales y mentorías.

, con proyectos reales y mentorías. Profesores en activo , que enseñan lo que aplican cada día en el mercado.

, que enseñan lo que aplican cada día en el mercado. Networking continuo , con eventos, talleres y speed mentoring.

, con eventos, talleres y speed mentoring. Flexibilidad para combinar estudio y vida profesional.

Las aulas de Nuclio Digital School son un crisol de historias, donde cada alumno llega con una meta, pero se marcha con una nueva visión. No se trata solo de aprender a programar, a analizar datos o a gestionar productos digitales. Se trata de descubrir una nueva forma de pensar, de superar miedos y de conectar con una comunidad que empuja hacia adelante.

Sobre Nuclio Digital School

Nuclio Digital School es una institución educativa nacida en 2018 especializada en formación digital, que ofrece programas intensivos en áreas como Data Science, Inteligencia Artificial, Product Management, UX/UI Design, Full Stack Development y Marketing Digital.

Con un enfoque práctico y orientado al mercado laboral, su metodología se basa en el aprendizaje experiencial, el acompañamiento de expertos del sector y una potente red de networking que impulsa el desarrollo profesional de sus alumnos.