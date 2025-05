La fórmula del método Smartick para potenciar el aprendizaje de los niños con altas capacidades 

En un sistema educativo que busca la inclusión y la atención a la diversidad, la personalización de la enseñanza se erige como un pilar fundamental para garantizar el desarrollo pleno de los niños con altas capacidades intelectuales. Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Educación y Formación Profesional, correspondientes al curso 2022-2023, en España se identificaron 51.396 alumnos con altas capacidades de un total de 8.322.694 estudiantes en enseñanzas no universitarias, lo que representa apenas un 0,62% del alumnado. Sin embargo, se estima que el 2% de la población escolar, es decir, aproximadamente 160.000 niños, podrían presentar estas características, lo que evidencia un significativo infradiagnóstico y una necesidad urgente de atención específica.

La Ley Orgánica de Educación (LOE), modificada por la LOMLOE, establece en su artículo 76 que las administraciones educativas tienen la obligación de identificar a estos alumnos, valorar sus necesidades de forma temprana y adoptar medidas como planes de actuación y programas de enriquecimiento curricular que permitan maximizar sus capacidades. A pesar de este mandato legal, la realidad muestra que muchos niños con altas capacidades no reciben la atención personalizada que necesitan, lo que puede derivar en desmotivación, aburrimiento e incluso fracaso escolar.

En este contexto, Smartick se revela como una herramienta educativa innovadora y esencial para responder a las necesidades de estos estudiantes. Este método online de aprendizaje de matemáticas, lectura, programación y pensamiento crítico se adapta en tiempo real al nivel y ritmo de cada niño, ofreciendo ejercicios personalizados que desafían sus habilidades, siempre motivados. «Smartick permite que los niños con altas capacidades no se queden estancados, ya que nuestro algoritmo ajusta la dificultad de los ejercicios según su desempeño, fomentando su motivación y desarrollo intelectual», explica Javier Arroyo, cofundador de Smartick. Por eso, desde esta plataforma de aprendizaje que ya ha cumplido 14 años, explican que tienen la confianza de mil familias para conseguir que sus hijos rindan al máximo de su capacidad en matemáticas.

La flexibilidad de Smartick es clave para atender la heterogeneidad de los perfiles de altas capacidades, desde aquellos con talentos específicos en matemáticas hasta quienes presentan una inteligencia general superior. Además, su formato atractivo y ligeramente gamificado, con sesiones diarias de 15 minutos, promueve la creación de rutinas y el desarrollo de habilidades como la concentración y el pensamiento crítico, aspectos esenciales para estos alumnos. Como señala una madre usuaria del método: «Smartick no solo enriquece académicamente a mi hijo, sino que le ayuda a mantener la motivación y a establecer hábitos de estudio». Otra madre, sobre el poco empeño en algunos colegios por desarrollar todo ese talento, decía en una entrevista del blog de la compañía: «Es como si tuvieras un Ferrari en casa aparcado en el garaje».

Smartick, que colabora con asociaciones de altas capacidades de toda España, refuerza su compromiso con la comunidad educativa al ofrecer un recurso accesible y eficaz. Además, su equipo pedagógico está disponible para adaptar las sesiones a las necesidades específicas de cada niño, garantizando una experiencia de aprendizaje inclusiva y estimulante. En su equipo, cuentan con expertos en altas capacidades que han adaptado el test de entrada para este tipo de niños y que están disponibles en caso de que haya que hacer una adaptación extra a la que propone el programa de manera automática.

En un momento en que la educación personalizada es más necesaria que nunca, Smartick se consolida como el aliado perfecto para que los niños con altas capacidades en España alcancen su máximo potencial, cumpliendo con el espíritu de la legislación educativa y transformando el talento en excelencia.

Sobre Smartick

El método Smartick nace en 2009 de la mano de dos emprendedores españoles, Daniel González de Vega y Javier Arroyo, graduados por Stanford University y Harvard Business School en sus Executive Program, respectivamente. Tras dos años de desarrollo, en septiembre de 2011 sale al mercado la primera versión del programa Smartick Matemáticas. Desde entonces, el método basado en evidencias científicas se actualiza cada 5 semanas con nuevos contenidos y mejoras en la usabilidad y algoritmia. En 2021 lanza el programa Smartick Lectura, para aprender a leer y mejorar la compresión lectora. Y en 2024 el programa de pensamiento crítico Smartick Thinking para aprender a pensar y ser menos manipulables.

Smartick ha recibido el reconocimiento de instituciones como el MIT (Massachusetts Institute of Technology), Harvard, INSEAD y Oxford University. También la Comisión Europea le encomendó el objetivo de maximizar el rendimiento de los niños en edad escolar. En 2016 fue elegida como una de las 15 mejores startups mundiales por el jurado de The Next Web en Nueva York. En 2018, el Congreso de los EE. UU. de la mano de Colin Powell reconoció con el «Eisenhower Fellowship» la labor de Smartick en la educación mundial. En 2024 la Revista TIME la ha seleccionado entre las 250 mejores empresas de tecnología educativa del mundo.

Miles de niños de más de 100 países resuelven a diario 2 millones de ejercicios en Smartick, que cuenta con un equipo multidisciplinar formado por 100 personas: maestros, pedagogos, psicólogos, matemáticos, filólogos, ingenieros, filósofos y programadores.