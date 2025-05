Salud mental, oncohematológicos y esclerosis múltiple, afectados por la falta de adherencia según Ti-Medi

La falta de adherencia a los tratamientos médicos se ha convertido en un desafío silencioso que afecta a todo el sistema sanitario. Aunque a menudo pasa desapercibida, según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en España esta problemática está detrás de 18.400 muertes al año y genera un sobrecoste anual de 11.250 millones de euros, al provocar complicaciones, hospitalizaciones y recaídas que podrían haberse evitado con una correcta toma de la medicación.

De acuerdo con el informe «Lo que debes saber sobre la adherencia al tratamiento» de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, la falta de adherencia puede aumentar los reingresos hospitalarios y los intentos de suicidio, afectando de forma especialmente crítica a las personas con enfermedades crónicas o patologías de alta complejidad, como todas aquellas enfermedades relacionadas con la salud mental. Por ejemplo, en pacientes con trastorno bipolar, entre el 60% y el 80% de los hospitalizados no habían seguido adecuadamente su tratamiento en el mes previo a su ingreso. Por otro lado, en los trastornos esquizofrénicos más del 50% de los que abandonan el tratamiento recaen en los 3 a 10 meses posteriores, mientras que en la depresión obliga a los médicos a realizar ajustes en la medicación, lo que puede generar efectos secundarios y dificultar la evaluación del progreso del paciente.

La fragilidad en el cumplimiento terapéutico también compromete seriamente la evolución clínica en oncohematología, donde el desplazamiento progresivo hacia tratamientos orales de larga duración fuera del entorno hospitalario incrementa el riesgo de interrupciones, con efectos directos sobre la supervivencia y un aumento del gasto sanitario. Lo mismo ocurre en patologías como la enfermedad inflamatoria intestinal, donde solo entre un 30% y un 45% de los pacientes mantiene el tratamiento prescrito, lo que se traduce en fallos terapéuticos, necesidad de pruebas nuevas y ajustes constantes. En esclerosis múltiple, los índices de abandono alcanzan hasta el 39% en los primeros tres años, generando más hospitalizaciones y una pérdida de funcionalidad, con un impacto directo en la empleabilidad: entre el 43% y el 67% de los pacientes deja de trabajar en los primeros 15 años tras el diagnóstico. A estas patologías se suman a otras muy prevalentes, como la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares o la diabetes, en las que la falta de adherencia puede provocar, respectivamente, crisis hipertensivas y daño renal, aumento del riesgo de infarto o ictus, y descompensaciones glucémicas que pueden derivar en complicaciones como neuropatías, retinopatías o pie diabético.

«Todas estas cifras reflejan una realidad que no podemos seguir pasando por alto: miles de personas no logran seguir sus tratamientos de manera efectiva, y esto tiene consecuencias mucho más allá de los números. No se trata solo de tomar la medicación, sino de poder integrar este proceso en la vida diaria, de lidiar con las barreras emocionales, físicas y cognitivas que surgen en el camino. En Ti-Medi, creemos que la innovación es clave para transformar esta realidad, a través de herramientas diseñadas para acompañar al paciente que les permitan gestionar su salud de una manera proactiva, superando las dificultades cotidianas y haciendo que cada paso sea más accesible y humano», afirma Rafa Tibau, farmacéutico y director de Estrategia & Tecnología de Ti-Medi.

Empoderar al paciente: cómo la educación y la tecnología garantizan una mejor adherencia al tratamiento

Para garantizar la efectividad de los tratamientos, es esencial que los pacientes comprendan, de manera profunda, por qué es crucial tomar su medicación de forma continua y correcta. Muchas veces, la falta de conocimiento lleva a decisiones equivocadas que pueden comprometer seriamente su salud e impactar en la efectividad de los tratamientos. Para ello, es fundamental ofrecer información clara y accesible adaptada a las necesidades, contexto y nivel de comprensión de cada paciente.

De hecho, según el estudio Medicación/SPD de Ti-Medi, elaborado a partir de entrevistas a hijos de personas mayores de 75 años, el 72,1% de estos hijos afirma que sus padres han experimentado dificultades relacionadas con la toma de su medicación. Entre los problemas más frecuentes que detectan, un 49% señala que sus padres desconocen los efectos secundarios de los fármacos, y un 35,6% indica que no tienen claro para qué sirve cada medicamento ni qué beneficios aporta. Además, un 35,2% asegura que sus padres han abandonado el tratamiento sin consultarlo con el médico, y un 19,1% menciona que han olvidado alguna dosis y han optado por duplicarla para compensar. Unas cifras que evidencian la urgencia de reforzar los esfuerzos en educación sanitaria, con el objetivo de empoderar a los pacientes, favorecer un uso seguro y eficaz de los tratamientos y ofrecer herramientas que les ayuden a no olvidar la medicación ni generar confusiones durante su administración.

Además de la formación directa al paciente, el apoyo de familiares y cuidadores juega un papel importante en el proceso. Un entorno familiar y social que refuerza la importancia de la salud puede motivar al paciente a seguir las indicaciones médicas con mayor compromiso. Un factor especialmente relevante en enfermedades crónicas y mentales, donde la constancia y el respaldo emocional son clave para evitar complicaciones. Por ello, incorporar herramientas tecnológicas que no solo faciliten el cumplimiento terapéutico, sino que también alivien la carga de los cuidadores, reduciendo su estrés y ayudándoles a gestionar mejor el seguimiento de los tratamientos, cobra una relevancia creciente.

Consciente de esta necesidad, Ti-Medi ha comenzado a comercializar en España el dispositivo Savioo Home, un innovador dispositivo que recuerda la toma de su medicación en el momento adecuado, y en caso de no ser recogida, alerta de inmediato a los familiares y/o cuidadores mediante SMS, asegurando de esta forma una administración precisa, segura y a tiempo. De esta forma, la compañía ha transformado el Sistema Personalizado de Dosificación (SPD) en España, facilitando el trabajo de más de 1.500 farmacias que confían en su tecnología para garantizar un seguimiento más eficaz, cerrando el circuito de medicación llegando hasta el hogar del paciente final.