Arranca Architecture & the Media, encuentro europeo sobre arquitectura y medios de comunicación

La conferencia europea Architecture and the Media es un lugar de encuentro e intercambio de experiencias sobre la divulgación de la arquitectura a través de los medios de comunicación. Esta cuarta edición invitará a reflexionar sobre cómo eventos, festivales y premios configuran la difusión de noticias relacionadas con la arquitectura. La conferencia estará moderada por Ivan Blasi, director de EUmies Awards, y Miriam Giordano, directora de Labóh y comisaria del evento. Architecture and the Media está coorganizada por la Fundació Mies van der Rohe y Labóh, en el marco de las EUmies Awards Talks y las Setmanes d’Arquitectura. Con el apoyo de la plataforma europea LINA, USM Modular Furniture y Nihao Films.

El evento se llevará a cabo el 26 y el 27 de mayo de 2025 en el Pabellón Mies van der Rohe en Barcelona. El programa incluye 1 Conversación inaugural, 3 Mesas redondas, 18 Ponentes nacionales e internacionales, 1 Taller y 1 Conversación de clausura.

PROGRAMA

26 de mayo 2025

19:00 – 20:30 h

Conversación inaugural Architecture in the newspaper spotlight

(La sesión se desarrollará en castellano)

Una conversación con los periodistas Luis Alemany (El Mundo) y Clara Blanchar (El País), junto a la arquitecta Elena Orte (SUMA Arquitectura).

Tomando como punto de partida la recepción mediática de la Biblioteca Gabriel García Márquez de SUMA Arquitectura, Premio de Arquitectura Emergente 2024 de los EUmies Awards, la sesión ofrecerá una mirada al interior de los procesos, consideraciones y criterios que guían la elaboración de artículos sobre obras arquitectónicas, reflexionando sobre el papel de los medios en la forma de enmarcar y comunicar la arquitectura contemporánea.

27 de mayo 2025

(Todas las sesiones se desarrollarán en inglés. Aforo limitado)

10:00 – 12:00 h

Taller Architecture of the invisible

Taller impartido por Nicolas Guichard y Béatrice Lartigue (Lab212)

El taller gira en torno al case study de la instalación efímera Ombres Blanches, que da materialidad a los datos de redes inalámbricas en el espacio exterior del Pabellón Mies van der Rohe. Con una formación en Media and Interaction Design, el colectivo Lab212 utiliza innovadoras herramientas para crear instalaciones que exploran la percepción del espacio y del sonido.

Los participantes del taller serán introducidos a los conceptos y la metodología del trabajo de Lab212, explorando la materialización de eventos físicos invisibles que sumergen al visitante en un espacio cuyas reglas están en parte escritas y en parte en construcción.

El taller y la mesa redonda se desarrollan en colaboración con la plataforma europea LINA.

12:30 – 14:00 h

Mesa redonda #1 Architecture of the invisible

Mesa redonda con Nicolas Guichard y Béatrice Lartigue (Lab212), junto a Jacopo Biffi (Alte Sfere) y Lara Monacelli (Atelier Remoto) quienes explorarán temas relacionados con la arquitectura, la comunicación y la sociedad, desde una perspectiva enriquecida por la convergencia entre arte, ciencia y tecnología.

15:30 – 16:45 h

Mesa redonda #2 Architecture events as content creators

Mesa redonda con las periodistas Amy Frearson (Dezeen), Giulia Ricci (About:) y Laura Sangrà Herrero (Betevé).

Liderada por tres reconocidas periodistas de medios especializados y generalistas, explorará el papel de los eventos públicos en la generación de intercambios dinámicos entre la arquitectura y los arquitectos, en diálogo con la ciudad y su ciudadanía. La conversación abordará la importancia de exposiciones, instalaciones temporales y el legado que estos eventos dejan en los entornos urbanos. También se reflexionará sobre si los temas centrales de estos festivales puede transmitirse eficazmente sin las instalaciones físicas que suelen acaparar la atención mediática.

17:15 – 18:30 h

Mesa redonda #3 Awards as a medium of communication

Mesa redonda con los periodistas Albert Nogueras (Núvol), Nick Axel (e-flux architecture) y Pilar Marcos (Diseño Interior).

Con la participación de tres reconocidos periodistas de medios especializados y generalistas, esta mesa redonda examinará el panorama contemporáneo de los premios de arquitectura. Se debatirán los criterios con los que se evalúan las distinciones desde las redacciones, la autoridad percibida de los jurados y el impacto cultural de las obras premiadas. Se prestará especial atención a cómo estos reconocimientos influyen en la percepción pública de la arquitectura.

19:00 – 20:30 h

Conversación de clausura Getting ready for 2026 – Barcelona UNESCO-UIA World Capital of Architecture and World Congress of Architects in 2026

Conversación con los periodistas Isabelle Regnier (Le Monde) y Graham Keeley (Euronews), con introducción de Anna Ramos (Barcelona 2026 Capital Mundial de la Arquitectura UNESCO-UIA) y Guim Costa (Congreso Mundial de Arquitectos de la UIA 2026 Barcelona).

Con Barcelona ostentando el título de Capital Mundial de la Arquitectura UNESCO-UIA y como sede del Congreso Mundial de Arquitectos de la UIA en 2026, la ciudad se perfila como una plataforma global para el diálogo arquitectónico. Estos hitos representan una oportunidad sin precedentes para fortalecer el vínculo entre arquitectura y ciudadanía a través de la visibilidad que ofrecen los grandes eventos culturales.

En esta conversación de clausura, y considerando la proyección esperada en medios y la recepción pública de estos acontecimientos, dos periodistas de primer nivel reflexionarán sobre cómo el año de la Capitalidad y el Congreso pueden actuar como catalizadores para acercar la arquitectura a un público más amplio, aprovechando el alcance y la influencia de los medios de comunicación generalistas.

Architecture and the Media 2025 representa una oportunidad única para profesionales del periodismo, la arquitectura y la comunicación de debatir, aprender y conectar en torno a los desafíos y oportunidades que plantea la difusión de la arquitectura.

Reserva de plazas: https://linktr.ee/archandthemedia?fbclid=PAQ0xDSwKhFyRleHRuA2FlbQIxMQABp3LK5muaqqppzvbrUFXWHvBB_eoSkp-LTONniSHIyU0wUOvrHVZdwGGPGoZe_aem_ZiD9_2-pJtPjd-qdi5qMCA

Más información: architectureandthemedia.com