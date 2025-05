Mientras buena parte del debate energético gira en torno a una transición total hacia lo renovable, hay quienes proponen una salida menos ideológica y más funcional.

Juan Pablo Sánchez Gasque, figura reconocida en el sector energético internacional, CEO de Black Star Group, lidera un enfoque híbrido que prioriza la eficiencia, sin renunciar al compromiso ambiental.

Durante los últimos años, Sánchez Gasque ha promovido una visión que integra lo mejor de los recursos fósiles con el potencial de las nuevas tecnologías limpias. Su planteamiento no parte de una ruptura, sino de una evolución: adaptar lo que funciona, corregir lo que contamina y construir lo que falta.

«No creo en los extremos. La verdadera transformación ocurre cuando entendemos que el progreso es técnico, no político. La energía necesita cabeza fría y pasos firmes», afirma.

Una transición sin improvisaciones

A diferencia de otros actores del sector que han apostado por saltos abruptos, Sánchez Gasque ha trabajado sobre la base de la continuidad. Su modelo se basa en la mejora constante de procesos tradicionales —optimización de refino, reducción de emisiones, eficiencia en la cadena logística— mientras invierte en soluciones sostenibles como el hidrógeno, los biocombustibles avanzados y el almacenamiento inteligente.

Ha demostrado que es posible reducir el impacto ambiental sin sacrificar la competitividad. Y, sobre todo, sin perder de vista la necesidad de garantizar el suministro energético en un mundo donde la demanda no deja de crecer.

«No podemos reemplazar un sistema entero solo porque lo queremos. Tenemos que construir uno mejor, paso a paso, con lo que tenemos y con lo que aún no existe», sostiene.

Juan Pablo Sánchez Gasque: Liderazgo técnico con visión global

Más allá de los balances, su influencia reside en su capacidad para leer el contexto. Formado en áreas clave del sector, Sánchez Gasque ha combinado conocimiento técnico con una visión empresarial que le ha permitido anticiparse a las nuevas exigencias del mercado: regulación, sostenibilidad, innovación y reputación.

Ha formado equipos, liderado infraestructuras estratégicas y promovido alianzas que buscan asegurar estabilidad a largo plazo. Pero, por encima de todo, ha marcado una línea clara en su discurso: que la energía debe ser tratada con rigor, no con slogans.

Un referente de la nueva energía pragmática

La figura de Juan Pablo Sánchez Gasque emerge como la de un líder que no busca titulares, sino resultados. Su legado se construye desde la coherencia: no prometer lo que no se puede cumplir, no destruir lo que se puede mejorar, no imponer lo que aún no está listo.

Hoy, cuando la industria busca nuevas respuestas, su planteamiento cobra fuerza: no se trata de reemplazar un sistema, sino de rediseñarlo con inteligencia, tecnología y responsabilidad.