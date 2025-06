The Battery Show Europe 2025 aboga por el aprendizaje en profundidad y los diálogos globales

The Battery Show Europe y Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe, ubicada junto con Energy Storage Summit Germany (ESG), el único lugar para reunirse con toda la cadena de suministro avanzada de baterías, vehículos híbridos/eléctricos y almacenamiento de energía bajo un mismo techo, regresa esta semana como la plataforma definitiva de educación y networking para los sectores avanzados de baterías y vehículos eléctricos. A medida que evolucionan los mercados globales, este evento ofrece la información y el acceso que los profesionales de la industria necesitan para navegar por las nuevas regulaciones, escalar la producción e impulsar la innovación en toda la cadena de valor.

En el centro del programa de la conferencia de 2025 se encuentran tres vías educativas centradas en el acceso a ESG que abordan los retos y oportunidades más urgentes del sector; Advanced Battery Technologies explora los últimos avances en química de celdas, optimización del rendimiento y materiales de próxima generación; La producción de baterías y la integración de vehículos aborda problemas del mundo real en el escalado de la producción, la automatización y la gestión térmica, al tiempo que destaca la integración de vehículos a nivel de sistema y la geopolítica, el comercio y la resiliencia de la cadena de suministro examina las tendencias de política, comercio e inversión que afectan directamente el acceso a los materiales, la competitividad regional y la seguridad de la cadena de suministro.

En conjunto, estos temas ofrecen más de 32 horas de contenido dirigido por expertos en sesiones técnicas, paneles y talleres prácticos, con ponentes de líderes mundiales como BMW Group, CATL, Cellforce Group y otros.

«En el panorama actual que cambia rápidamente, no podemos operar en silos», dice John Lewinski, vicepresidente ejecutivo de Informa Markets Engineering. «El Battery Show Europe es el lugar donde la industria se reúne y participa en conversaciones que dan forma a la estrategia, la política y el progreso. Desde los avances en la química de las baterías hasta los cambios geopolíticos en la cadena de suministro, estas sesiones están diseñadas para equipar a los asistentes con los conocimientos y las asociaciones que necesitan para liderar con claridad y propósito».

Además de estas sesiones de inmersión profunda, los asistentes pueden aprovechar los desayunos de networking diarios organizados por Hexagon Manufacturing Intelligence, ReCharge, Arthur D Little, Shmuel De-Leon Energy Ltd., MANN+HUMMEL GmbH, Bloomberg NEF y Sphere Energy. Estas mesas redondas moderadas e informales fomentan el diálogo comunitario y el aprendizaje entre pares en todas las disciplinas. El jueves 5 de junio, el Pitch Breakfast, organizado por Mercedes-Benz, CATL, UniverCell, PowerCo y Volta Energy Technologies, reúne a startups y líderes establecidos en reuniones rápidas y seleccionadas diseñadas para impulsar la innovación y la colaboración.

Los asistentes también pueden explorar el Live Product Showcase, con demostraciones en tiempo real de soluciones de próxima generación. Desde los conectores de carga de ultra alta potencia de Stäubli hasta las herramientas de análisis de materiales en tiempo real de Thermo Fisher Scientific, estas demostraciones ofrecen una visión tangible del futuro de las tecnologías de baterías y vehículos eléctricos.

Con su completa programación de conferencias y acceso práctico a tecnología de vanguardia, The Battery Show Europe es el destino esencial para cualquiera que esté dando forma al futuro de la electrificación, el almacenamiento y la movilidad. Registros en www.thebatteryshow.eu.

