MARS: El 57% de los aficionados al fútbol cree que los «piscinazos» son más comunes en la actualidad

Simular faltas o «piscinazos» sigue siendo una práctica habitual y cuestionada en el fútbol. Así lo confirma una reciente encuesta* realizada por la marca alimentaria Snickers entre aficionados españoles, en la que el 88,6 % considera que este tipo de acciones son frecuentes, y más de la mitad cree que se han incrementado con el paso del tiempo.

El informe destaca que el campeonato español de fútbol es percibido como el que experimenta más «piscinazos», con un abrumador 74,1 % de los encuestados, situándola por delante del campeonato inglés (8 %) o del italiano (7,4 %). En cuanto a posibles sanciones, la tarjeta amarilla es la opción más apoyada (55,8 %), y más de la mitad de los aficionados (54,6 %) cree que los «piscinazos» deberían eliminarse del fútbol.

Además, el 57% de los encuestados considera que los «piscinazos» son más comunes en el fútbol actual que en el pasado. En contraste, un 24.6% opina que eran más frecuentes antes, mientras que un 18.4% cree que la frecuencia se ha mantenido similar.

Las razones que los aficionados atribuyen a esta práctica son variadas. Para el 80,7 %, los jugadores se tiran porque funciona y obtienen ventaja engañando al árbitro. El 19,3% lo atribuye al agotamiento o al hambre. Este último dato da pie a la campaña de Snickers, que aprovecha este insight para poner el foco en el hambre como la causa secreta del problema. Una propuesta que, con humor, conecta con el mensaje central de la marca: «cuando tienes hambre, no actúas como tú mismo».

La campeona del mundo recorre campos de fútbol amateur detectando y «corrigiendo» con humor a quienes caen con demasiada facilidad. En palabras de la propia Aitana Bonmatí: «Esta campaña me parece fresca y diferente. Me encanta la idea de que Snickers adopte un enfoque desenfadado hacia algo que afecta directamente a un buen partido de fútbol. Ha sido muy divertido formar parte de esta acción y, como alguien que no apoya los «piscinazos» y que cree que siempre debemos mostrar respeto por nuestros oponentes, he disfrutado mucho siendo la «policía» de este tipo de faltas a causa del hambre».

Desde Snickers España, Vanessa Caralps, Regional Portfolio Director Bars, señala: «Con esta campaña buscamos conectar con el aficionado de verdad, el que vive el fútbol con pasión y sentido del humor. Tener a Aitana como embajadora refuerza nuestros valores y nos permite transmitir un mensaje cercano: cuando tienes hambre, no eres tú mismo».

La campaña se difunde en redes sociales, medios digitales y canales propios de la marca, y forma parte de una estrategia global para posicionar a Snickers entre los momentos clave del consumo deportivo. Porque si el hambre afecta al juego, Snickers tiene la solución.